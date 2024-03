Noch mal so gut!: Nachfolger von Würfelspielklassiker „Noch mal!“ jetzt im App Store

Für Fans von Würfelspielen und speziell für Fans des Klassikers „Noch mal!“ gibt es zum Wochenende gute Nachrichten: Der Nachfolger „Noch mal so gut!“ des beliebten Spiels steht ab sofort im App Store zum Download bereit. Mit dabei: Ein neuer Spezialwürfel und ein neuer Block. Ich habe mir das Spiel für euch angesehen.

Noch mal so gut! ist die digitale Umsetzung des gleichnamigen Brettspiels, das bei Schmidt-Spiele erschienen ist. Wie auch schon der Vorgänger wurde Noch mal so gut! von Outline Development entwickelt. Ziel des Spiels ist es, „die Kästchen auf dem eigenen Spielblatt so anzukreuzen, dass möglichst schnell viele Spalten bzw. gleichfarbige Kästchen voll werden“. Um das zu erreichen müsst ihr immer einen Farbwürfel und einen Zahlenwürfel miteinander kombinieren und die entsprechende Anzahl an zusammenhängen Feldern anzukreuzen, bevor eurer Mitspieler es tut. Bei Noch mal so gut! bekommt ihr zudem Punkte für die vervollständigten Zeilen. Das war im Vorgänger noch anders.

Noch mal so gut! bietet Duo-Modus an

In der App könnt ihr sowohl den Solo-Spieler-Modus auswählen, als auch mit einem Mitspieler am gleichen Gerät in den „Duo-Modus“ treten. Die Würfel werden in der App automatisch ausgewählt, ebenso werden die Züge nach Auswahl der Würfel automatisch abgeschlossen. Die App lässt sich aber auch als digitaler Block oder als digitaler Würfel nutzen, wenn ihr eine Partie partiell analog spielen möchtet.

Da ich weder Noch mal so gut! noch den Vorgänger bisher kannte, war ich froh, dass eine dezidierte Spielanleitung mit an Bord ist, in der die Regeln ausführlich erklärt werden. Wenn man sich diese vorab durchgelesen hat, kann man meiner Erfahrung nach schnell ins Spiel einsteigen und auch schnell Freude daran finden.

Die Soundeffekte lassen sich ausschalten, was ich immer für eine gute Option halte. Allerdings stören die Sounds auch nicht beim Spielen. Die technische Umsetzung halte ich für gelungen und empfehle Noch mal so gut! allen, die die analoge Version, den Vorgänger oder generell Würfelspiele mögen.

Für einmalig 3,99 Euro laden

Noch mal so gut! bekommt ihr für einmalig – wie ich finde faire – 3,99 Euro im App Store. Zum Spielen benötigt ihr ein iPhone oder iPad, auf dem mindestens iOS bzw. iPadOS 11 läuft. Das Spiel ist in deutscher und englischer Sprachversion verfügbar.