Northgard: Neues Premium-Strategiespiel basiert auf nordischer Mythologie

Freunde von nordischer Mythologie, Wikingern und weiteren Themen haben in den vergangenen Jahren mit Banner Saga im App Store bereits eine tolle Heimat gefunden. Das umfassende taktische RPG war einer der Hits seiner Zeit und zog mit seinen zwei Teilen, Banner Saga (App Store-Link) und Banner Saga 2 (App Store-Link), eine große Nutzerschaft an.

Mit Northgard ist nun ein weiteres Premium-Game im Universum der nordischen Mythologie erschienen. Nachdem man Northgard (App Store-Link) bereits im App Store vorbestellen konnte, ist nun das offizielle Release für iOS erfolgt. Die Macher von Shiro Games und Playdigious bieten die Neuerscheinung zum Kaufpreis von 8,99 Euro an und offerieren zudem einige optionale In-App-Käufe. Der Download des Spiels kann ab iOS bzw. iPadOS 13.1 oder neuer sowie bei etwa 880 MB an freiem Speicherplatz geladen werden. Auch an eine deutsche Lokalisierung wurde bereits gedacht.

Northgard wurde bereits in einer Desktop-Version im März 2017 veröffentlicht und hat nun auch den Weg auf mobile iOS-Geräte gefunden. Laut Angaben der Entwickler wurden vom Spiel mehr als zwei Millionen Exemplare für PCs und Konsolen verkauft. Nun können also auch Mobile Gamer ihre Wikinger-Clans in die neuen Lande von Northgard ziehen lassen. Denn: Nach Jahren der unermüdlichen Erkundung haben mutige Wikinger ein neues Land voller Geheimnisse, Gefahren und Reichtümer entdeckt: Northgard, den Namensgeber des Spiels.

„Die kühnsten Nordmänner haben die Segel gesetzt, um diese neuen Ufer zu erforschen und zu erobern, ihrem Clan Ruhm zu bringen und durch Eroberung, Handel oder Hingabe an die Götter Geschichte zu schreiben. Das heißt, wenn sie die schrecklichen Wölfe und untoten Krieger, die das Land durchstreifen, überleben, sich mit den Riesen anfreunden oder sie besiegen und die härtesten Winter, die der Norden je erlebt hat, überstehen können.“

Zu den Features von Northgard gehören:

Errichte deine Siedlung auf dem neu entdeckten Kontinent Northgard

Weise deinen Wikingern verschiedene Berufe zu (Farmer, Krieger, Matrose, Meister…)

Verwalte deine Ressourcen sorgfältig und überlebe harte Winter und bösartige Feinde

Expandiere und entdecke neue Gebiete mit einzigartigen strategischen Möglichkeiten

Erreiche verschiedene Siegbedingungen (Eroberung, Ruhm, Macht, Handel…)

Spiele gegen andere Clans mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Persönlichkeiten

Enthält die folgenden großen Updates: Ragnarök & Relikte

Mit dem heutigen Release lassen sich gleichzeitig auch die In-App-Käufe tätigen, die die Clans des Drachen und des Kraken freischalten. Sie können entweder einzeln zum Preis von jeweils 3,49 Euro erworben, oder auch im Schuppen-Paket zusammen für 7,99 Euro gekauft werden. Im dritten Quartal 2021 sollen dann noch weitere DLCs und Pakete hinzugefügt werden. Bis dahin liefern wir euch erst einmal abschließend den offiziellen Mobile Trailer zu Northgard.