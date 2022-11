Nothing Phone 1: Firmware-Update bringt Akkuanzeige für AirPods mit

Auch wenn die meisten Leser und Leserinnen unseres Blogs wohl auf ein iPhone setzen, gibt es auch weitere spannende Infos außerhalb des Apple-Universums. Vor allem User eines Nothing Phone 1 können dank eines neuen Firmware-Updates nun noch mehr aus ihren AirPods herausholen.

Nothing hat Version 1.1.7 von Nothing OS zu verteilen begonnen, das unter anderem eine Unterstützung für die Darstellung des Akkustands verbundener AirPods mit sich bringt. Wer ein Nothing Phone 1 besitzt, kann das OTA-Update über die Einstellungen → System → System Update einspielen. Beachten sollte man trotzdem, dass es sich bei der Anzeige des AirPods-Akkustandes noch um eine experimentelle Funktion handelt, die möglicherweise nicht unter allen Umständen funktionieren wird. MacRumors berichtet über weitere Neuheiten von v1.1.7:

„Laut den Versionshinweisen enthält das Update auch den Android-Sicherheitspatch vom November und bietet einen genaueren Batteriestatus, eine verbesserte Performance des Betriebssystems und weniger Ruckler, eine verbesserte Audioqualität bei der Aufnahme von Videos sowie eine Anpassung des thermischen Schwellenwerts, um Leistung und Temperatur besser auszugleichen.“

Schon zuvor hatte Nothing-Gründer und CEO Carl Pei angekündigt, das eigene Smartphone mit Produkten und Zubehör anderer Hersteller kompatibel zu machen. „Wir bauen Unterstützung für Produkte von Drittanbietern auf, von denen wir glauben, dass unsere Nutzer sie brauchen könnten, wie die AirPods Pro oder einen Tesla“, erklärte Pei seinerzeit. Zu Beginn dieses Jahres erhielten so unter anderem auch die Nothing Ear 1-InEars einen Support für Apples Sprachassistentin Siri. Das Team von MacRumors hat auch schon einen genaueren Blick auf das Nothing Phone 1 aus Sicht eines iPhone-Users geworfen. Das kleine Review haben wir euch abschließend eingebunden.