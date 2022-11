appgefahren im Fediverse: Folgt unserem Account bei Mastodon

Seit Tesla-CEO Elon Musk vor einigen Wochen den Kurznachrichtendienst Twitter (App Store-Link) übernommen hat, herrscht Chaos auf der Plattform. Zig Angestellte verlassen das Unternehmen, es gibt ein ewiges Hin und Her um Verifizierungs-Häkchen und geplante Rückholaktionen von gesperrten Accounts. Der Werbekundschaft scheint das nicht sonderlich zu gefallen: Die Werbeeinnahmen, die Haupt-Einnahmequelle von Twitter, sind in den letzten Wochen eingebrochen, einige große Werbepartner sind bereits abgesprungen.

Die aktuelle Situation bei Twitter hat viele User des sozialen Netzwerks nachdenklich werden und sich nach Alternativen umsehen lassen. Mit Mastodon (App Store-Link) gibt es wohl die aktuell größte Plattform, die in den letzten Wochen deutliche Zuwächse im Hinblick auf Nutzerzahlen generieren konnte. Das Besondere von Mastodon: Es ist Teil des sogenannten Fediverses, einem dezentralen Netzwerk, das aus vielen kleineren Plattformen, den sogenannten Instanzen, besteht. Einem Ausverkauf droht dem Fediverse oder auch Mastodon daher nicht. Um mehr zum Fediverse und Mastodon zu erfahren, könnt ihr hier unsere kleine Einführung nachlesen.

Wie es aktuell mit Twitter weitergehen wird, ist unklar. Neu-Chef Elon Musk deutete bereits an, dass ein immenses Arbeitspensum der verbleibenden Angestellten vonnöten sein werde, zudem wird befürchtet, dass der Kurznachrichtendienst durch fehlende oder unzureichende Moderation zukünftig zu einem Hort von Falschinformationen, Hass und Hetze werden könnte. Das Vertrauen in vernünftige Diskurse beim Microblogging-Dienst ist stark gesunken. Schlussendlich steht auch die Frage im Raum, ob sich das soziale Netzwerk durch das Wegbrechen von Werbepartnern langfristig finanziell halten kann.

Die Übernahme durch Elon Musk, die Unsicherheiten und das aktuelle Chaos haben viele Twitter-User bewogen, sich nach Alternativen umzusehen. Auch ich habe nach der Akquisition Twitters durch Musk meinen Account im blauen Vogelnest gelöscht und bin zu Mastodon umgezogen – mit bisherigen sehr positiven Erfahrungen.

Mastodons Nutzerzahlen steigen wöchentlich um rund 10 Prozent

Um auch denen von euch einen Mehrwert bieten zu können, die ebenfalls bei Mastodon eingezogen sind, haben wir am Wochenende dort einen Account erstellt. Ihr findet uns unter @appgefahren@techhub.social auf der TechHub.social-Instanz, könnt uns aber natürlich auch von jeder anderen Instanz aus folgen. Techhub.social wurde von Nicolas Dextraze aus Kanada eingerichtet und richtet sich primär an Tech-Fans aus aller Welt. Die Instanz kommt aktuell auf rund 55.000 Nutzer und Nutzerinnen.

Auf der TechHub.social-Instanz gibt es auch bereits einen Account von Apples CEO Tim Cook, der am 11. November 2022 erstellt wurde und bisher nur einen Beitrag aufweist, „Discovering…“. Ob es sich bei diesem Konto tatsächlich um Tim Cook handelt, ist noch unklar. Aber auch andere Größen aus der Tech-Branche finden langsam, aber sicher den Weg zu Mastodon: So gibt es mittlerweile Accounts von den Messengern Signal und Threema, den Bloggern Marques Brownlee und Jon Prosser, und den Magazinen 9to5Mac, MacRumors, Heise und TechCrunch.

In den vergangenen Wochen konnte Mastodon massive Zuwächse verbuchen und kommt laut Zahlen aus der letzten Woche auf rund 7,3 Millionen User. Am 7. November dieses Jahres hatte Mastodon-Gründer Eugen Rochko noch geschrieben, dass erstmals mehr als eine Million Nutzer und Nutzerinnen verzeichnet wurden. Eine automatisierte Aufstellung der Nutzerzahlen Mastodons macht ein Wachstum von zuletzt fast 10 Prozent pro Woche deutlich.

Solltet auch ihr den Weg zu Mastodon gefunden haben oder diesen noch planen, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unserem Account folgt. Gerne wollen wir unsere Präsenz bei Mastodon auch gemeinsam mit euch gestalten. Daher haben wir bei Mastodon eine kleine Umfrage erstellt, welche Inhalte ihr dort am liebsten lesen würdet. Gerne könnt ihr auch hier unter dem Artikel einen Kommentar abgeben. Für etwas augenzwinkernde Erheiterung schaut auch in das Video von YouTuber AlexiBexi hinein, der sich auch so seine Gedanken über Twitter, Mastodon und Co. gemacht hat.