Komm‘ ins Fediverse: Ist Mastodon das bessere Twitter?

Vor etwas mehr als einer Woche machte Tesla-CEO Elon Musk mit einer Firmenübernahme erneut auf sich aufmerksam. Nach mehreren Monaten andauernder Querelen, einem Rückzug vom Kauf und einem Deal, der dann kurz vor Toresschluss doch noch realisiert wurde, erwarb der exzentrische Tech-Milliardär den Kurznachrichtendienst Twitter für rund 44 Milliarden US-Dollar.

Was danach geschah, machte ebenfalls die Runde: Schon am Tag der Übernahme durch Musk feuerte selbiger eine ganze Reihe an Twitter-Führungskräften und setzte den Firmenvorstand außer Kraft. Auch wir berichteten darüber. In den darauf folgenden Tagen kündigte Elon Musk an, das blaue Verifizierungs-Häkchen bei Twitter zu einem monatlichen Preis von acht US-Dollar an alle Twitter-User zu verkaufen, die bereit sind, diesen Betrag in die Hand zu nehmen. Genau eine Woche nach der Akquisition erhielten rund 50 Prozent der etwa 7.500 Twitter-Angestellten eine E-Mail, in denen ihnen mitgeteilt wurde, dass dieser Tag ihr letzter bei Twitter sei.

Schon kurz nach der Übernahme Twitters durch Musk sprangen einige große Werbekunden ab. Der neue Twitter-Besitzer drohte in einem Tweet auf der eigenen Plattform noch bestehenden Werbekunden damit, sie in der Öffentlichkeit bloßzustellen, wenn sie sich von Twitter zurückziehen sollten. Dass Musks Nerven aktuell offenbar blank liegen, zeigt ein weiterer Tweet, in dem er Aktivistengruppen beschuldigte, die Meinungsfreiheit in den USA einzuschränken.

Wie es in den kommenden Wochen mit Twitter und Elon Musk weitergeht, bleibt abzuwarten. Mittlerweile ist in Kalifornien eine Sammelklage aufgrund der geplanten Stellenstreichungen auf den Weg gebracht worden, zudem wenden sich immer mehr Nutzer und Nutzerinnen des Kurznachrichtendienstes ab, löschen ihren Twitter-Account und suchen sich Alternativen. Auch ich habe mich in der Woche seit Musks Twitter-Übernahme mit einer anderen Twitter-ähnlichen Plattform auseinandergesetzt: Mastodon, ein 2016 vom deutschen Programmierer Eugen Rochko ins Leben gerufenes Projekt.

Vom Federated Universe, Instanzen und mehr

Der Titel der Plattform entstammt einem gleichnamigen und mittlerweile ausgestorbenen Rüsseltier, das ähnlich wie der Vogel bei Twitter als Maskottchen für Mastodon dient. Anders als Twitter, das nun einem einzigen Tech-Unternehmer gehört und seinen Launen ausgesetzt ist, ist Mastodon Teil des sogenannten Fediverses („Federated Universe“), einem großen, harmonisch kooperierenden und dezentralen Netzwerk, das aus zig verschiedenen Plattformen, Servern und Instanzen besteht, die miteinander kommunizieren. Äh, was… Instanzen?

Das Fediverse kann man sich als übergeordnete Plattform vorstellen, die Netzwerke wie eben das an Twitter angelehnte Mastodon unter sich vereint. Das Fediverse gehört niemandem, ist dezentral und sozial ausgerichtet und erlaubt es Usern somit, über Kommunikationsregeln mitzubestimmen, anders als geschlossene Netzwerke wie eben Twitter, Facebook oder TikTok. Bei Mastodon zeigt sich dieser Ansatz in den sogenannten Instanzen: Dies sind Server, die als Knotenpunkte dienen und oft verschiedene Themenschwerpunkte bedienen wie Wissenschaft, lokale Städte oder Bundesländer, Nerd Stuff und mehr – ähnlich wie ein Forum zu einem bestimmten Thema.

Bei der Registrierung für Mastodon wählt man daher eine solche Instanz aus und vergibt dann den Nutzernamen, mit dem man gefunden werden möchte. Ein Account für unseren Blog könnte beispielsweise @appgefahren@ruhr.social heißen, wobei @appgefahren unser Nutzername und @ruhr.social die Instanz mit Fokus auf das Ruhrgebiet wäre. Einige deutsche Regionen und Städte besitzen solche Instanzen, aber auch allgemeine Server wie @mastodon.social oder das bei deutschen Usern beliebte @troet.cafe sind vorhanden. Weiß man noch nicht so richtig, welche Instanz man wählen soll, hilft die Instances Social-Suche mit ein paar Fragen zu bevorzugten Themen und Parametern.

Werbefreie Timelines und die passenden Mastodon-Apps

Hat man sich dann für eine Instanz entschieden und einen Account erstellt, lässt sich Mastodon fast wie Twitter nutzen. Kleine Unterschiede gibt es aber doch: Bei Mastodon heißen die Posts nicht Tweets, sondern „Tröts“ (engl. „Toots“), zudem gibt es hier die Möglichkeit, sich in bis zu 500 Zeichen auszulassen. Auch Hashtags, Links, Fotos und Videos können verwendet werden. Die Tröts lassen sich mit einem Stern favorisieren, auch ein Äquivalent zum Retweeten („Boost“) und Antworten auf einen Tröt sind möglich. Anders als bei Twitter gibt es insgesamt drei Timelines: Die Haupt-Zeitleiste mit allen Accounts, denen man folgt, dazu die Timeline der jeweiligen Instanz, und auch die föderierte Zeitleiste. Alle drei Timelines verzichten auf eingeblendete Werbung – wie die gesamte Plattform – und werden im Gegensatz zu Twitter chronologisch ohne KI und weitere Algorithmen dargestellt.

Da Mastodon zudem eine quelloffene Plattform ist, kann prinzipiell jede Person Clients für das Netzwerk erstellen. So gibt es für iOS und iPadOS auch zahlreiche Apps, um die oben beschriebenen Features nutzen zu können. Ich habe in der letzten Woche so einige Mastodon-Anwendungen ausprobiert und bin schlussendlich bei der offiziellen App Mastodon (App Store-Link) und bei der an den Twitter-Client Tweetbot erinnernden App Metatext (App Store-Link) hängen geblieben. Beide Apps stehen für iOS, iPadOS und auch in einer macOS-Variante zur Verfügung, sind kostenlos und verfügen auch über eine deutsche Lokalisierung.

Auch das englischsprachige Toot! (App Store-Link), das allerdings mit 4,99 Euro zu Buche schlägt und seit Februar dieses Jahres nicht mehr aktualisiert wurde, Mastoot (App Store-Link), das fehleranfällige und 3,49 Euro teure Mast for Mastodon (App Store-Link) sowie Tootle (App Store-Link) sind Clients von Drittanbietern für die Mastodon-Plattform. Hier gilt es, sich durchzuprobieren und die App zu nutzen, die einem am meisten Mehrwert bietet.

Mein Fazit nach einer Woche mit Mastodon

Meine ersten Erfahrungen bei Mastodon sind durchweg positiv: Das Netzwerk ist zwar noch längst nicht so groß, wie man es von Twitter gewohnt ist, einige bekannte Namen und Accounts findet man hier (bisher) noch nicht – aber der Umgangston ist freundlich und höflich, man zeigt sich hilfsbereit, die Stimmung ist ermutigend. Viele neue User, die Twitter den Rücken gekehrt haben, stellen sich unter dem Hashtag #neuhier vor, auch Fragen von Mastodon-Neulingen werden gerne und kompetent beantwortet. Der Verein Digitalcourage hat zudem einen tollen Leitfaden für Mastodon- und Fediverse-Neulinge kreiert und erklärt den Einstieg, wichtige Begriffe und mehr.

Bedingt durch viele Neuzugänge in der letzten Woche stoßen aktuell kleinere Server an ihre Grenzen. So musste ich bei meiner Anmeldung mehrere Stunden auf eine Verifizierungs-Mail warten, ehe mein Account freigeschaltet wurde. Einige Instanzen haben zudem ihre Tore für Anmeldungen geschlossen und nehmen derzeit keine neuen User auf. In der offiziellen Mastodon-App ist es wohl aufgrund von Überlastung momentan noch nicht möglich, Bilder an Tröts anzuhängen, und auch Follows von Accounts werden beizeiten erst mit Verzögerung registriert. Mit einem derartigen Ansturm an neuen Nutzern und Nutzerinnen hatte Mastodon wohl nicht gerechnet.

Ich bin mir aber sicher, dass sich das Netzwerk schon bald einpendelt und dank wachsender Aufmerksamkeit in den Medien auch zu einer guten Twitter-Alternative entwickeln kann. Ja, der Einstieg in das dezentrale Netzwerk mag etwas kompliziert und das Interface keine 1:1-Kopie von Twitter sein – aber es zeigt deutlich auf, dass es Alternativen zu Anwendungen gibt, die von Tech-Milliardären aufgekauft und nach deren Gusto umgekrempelt werden können. Mastodon bzw. das Fediverse gehört allen und niemandem, läuft daher keine Gefahr, von Superreichen aufgekauft zu werden und regt zum Nachdenken über unsere Aktivitäten im Internet an. Wollen wir uns von einzelnen unberechenbaren Tech-Unternehmern abhängig machen oder unsere Freiheit bewahren?

Nutzt ihr nach der Übernahme Musks weiterhin Twitter, oder habt ihr euren Account gelöscht? Was sind eure Eindrücke von Mastodon? Habt ihr Tipps oder Fragen? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.