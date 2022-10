Twitter: Kurznachrichtendienst ist ab sofort ein Elon Musk-Unternehmen

Der Twitter-Deal ist abgeschlossen: Ab sofort gehört das soziale Netzwerk (App Store-Link) dem Tesla-CEO und Tech-Milliadär Elon Musk. So berichten unter anderem CNBC, The Washington Post und Business Insider. In den letzten Monaten hatte die Twitter-Übernahme durch Elon Musk einiges an Schlagzeilen produziert, da sich der Unternehmer zunächst von einem angekündigten Kauf zurückzog, aber kurz vor dem Start einer Gerichtsklage durch Twitter nun doch dazu entschlossen hat, den Konzern zu kaufen.

Seinen Einstand feierte Musk gleich mit der Entlassung von einigen Führungskräften. So feuerte er Parag Agrawal, der die Nachfolge von Jack Dorsey als Twitter-CEO angetreten hatte, und auch den Finanzchef Ned Segal. Beide sollen sich laut Berichten von Reuters im Twitter-Gebäude aufgehalten haben und seien von Sicherheitskräften hinausbegleitet worden. Zudem entließ Musk Vijaya Gadde, den Politikchef des Unternehmens, und auch Sean Edgett, den Chefsyndikus, sowie Chief Customer Officer Sarah Personette. Die entlassenen Führungskräfte erhalten stattliche Abfindungen, wie Insider aufzeigt: Unter anderem soll Agrawal 38,7 Millionen USD und Segal 25,4 Millionen USD erhalten.

Radikale Mitarbeiter-Entlassungen geplant?

Elon Musk äußerte zuerst im April dieses Jahres Interesse an einer Übernahme von Twitter, zog sich dann aber aus den Verhandlungen heraus und versuchte, im Mai aus dem Deal auszusteigen. Twitter drohte dann mit einer Klage, die zunächst für Anfang Oktober angesetzt war, aber nach Musks erneutem Interesse vorerst ausgesetzt wurde. Der Tesla-Chef traf sich in dieser Woche mit Twitter-Mitarbeitern und soll sich am heutigen Freitag an die Belegschaft wenden, nachdem die Übernahme für 44 Milliarden USD abgeschlossen wurde.

Wie es nun nach der Akquisition Twitters durch Elon Musk mit dem Konzern und seinem Kurznachrichtendienst weitergeht, bleibt offen. Die Washington Post berichtete, dass Musk plane, ganze 75 Prozent der Angestellten zu entlassen. Dies dementierte Musk. In SMS-Nachrichten zwischen ihm und Unternehmer Jason Calacanis überlegte man, Personal einzusparen, indem man die Angestellten verpflichten würde, wieder in Präsenzarbeit zu arbeiten. 20 Prozent der Belegschaft würden laut Calacanis so freiwillig gehen. Musk deutete zudem an, die Art und Weise der Moderation bei Twitter zu verändern und entsprechende Maßnahmen zu lockern. Man darf gespannt sein, wie es in den nächsten Wochen und Monaten bei Twitter weitergehen wird.