Nuki Keypad 2.0: Launch dürfte unmittelbar bevor stehen

Bereits Anfang September haben wir verkünden können, dass Nuki an einem neuen Keypad mit Fingerabdrucksensor arbeitet. Nun scheint der Launch unmittelbar bevor zu stehen. Für den 8. November hat das Unternehmen aus Österreich Pressevertreter zu einer Online-Präsentation eingeladen. Der Titel: „So schnell und komfortabel haben Sie Ihre Tür noch nie aufgeschlossen.“

Was wir ja bereits wissen: Unterhalb der zehn Tasten ist beim neuen Nuki Keypad ein Fingerabdrucksensor verbaut und ermöglicht das Öffnen der Tür ohne die Eingabe einer PIN. Zum Einsatz kommt laut Nuki ein Fingerabdrucksensor, der technisch mit den Sensoren vergleichbar ist, die auch in Smartphones zum Einsatz kommen. Innerhalb von wenigen Zehntelsekunden kann der Fingerabdruck erkannt und der Bluetooth-Befehl zum Öffnen der Tür an das Smart Lock gesendet werden.

Nun bin ich bei TikTok über ein kleines Video gestolpert, das uns weitere Einzelheiten rund um das Produkt offenbart. Zunächst einmal der Name: Nuki Keypad 2.0. Auf der Verpackung ist zudem zu erkennen, dass die Abmessungen 118 x 29 x 21 Millimeter betragen und zur Stromversorgung gleich vier AAA-Batterien dienen, die im Lieferumfang enthalten sind.

Zwei ziemlich wichtigste Informationen sind bisher allerdings noch nicht bekannt. Ist das Nuki Keypad 2.0 mit allen Nuki Smart Locks kompatibel oder möglicherweise nur mit der neusten Generation? Und was wird es am Ende des Tages kosten? Nächste Woche dürften wir vermutlich mehr erfahren…