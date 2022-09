Nuki arbeitet an neuem Keypad mit Fingerabdrucksensor

Eine Stärke des Nuki Smart Locks, das bereits seit mehr als fünf Jahren im Handel und mittlerweile in der dritten Generation erhältlich ist, ist das reichhaltige Zubehör. Direkt vom Hersteller bekommt ihr nicht nur das smarte Türschloss, sondern auch einen Türsensor, ein Schlüsselanhänger und ein Tastenfeld.

Nun hat Nuki im Rahmen der IFA in Berlin angekündigt, bald eine weitere Version des Nuki Keypads offiziell anzukündigen. Dieses ist mit einem neuen und aus unserer Sicht ziemlich praktischen Feature ausgestattet: Es verfügt über einen Fingerabdrucksensor.

Nuki Keypad mit Fingerabdrucksensor hat Smartphone-Technik integriert

Das Nuki Keypad mit Fingerabdrucksensor ist deutlich größer als das bisherige Keypad, aber bei weitem nicht so groß wie das kürzlich erschienene Keypad des Konkurrenten Tedee. Es wird mit zwei AA-Batterien mit Strom versorgt und kann leicht an der Wand neben der Tür befestigt werden. Im Vergleich zu Tedee wird das neue Modell von Nuki keine beleuchteten Tasten haben, was aber gar nicht schlimm ist – denn es gibt einen viel bequemeren Weg, die Tür zu öffnen.

Denn unterhalb der zehn Tasten ist ein Fingerabdrucksensor verbaut und ermöglicht das Öffnen der Tür ohne die Eingabe einer PIN. Zum Einsatz kommt laut Nuki ein Fingerabdrucksensor, der technisch mit den Sensoren vergleichbar ist, die auch in Smartphones zum Einsatz kommen. Innerhalb von wenigen Zehntelsekunden kann der Fingerabdruck erkannt und der Bluetooth-Befehl zum Öffnen der Tür an das Smart Lock gesendet werden.

Offiziell vorgestellt werden soll das schwarze Nuki Keypad mit Fingerabdrucksensor im Oktober oder November. Der Preis wird wenig überraschend über dem des „normalen“ Keypads liegen, das für 79 Euro angeboten wird. Genaue Angeben sind uns hier bisher nicht bekannt, es wird sich aber auf jedem Fall im dreistelligen Euro-Bereich bewegen.