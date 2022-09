Sonos Roam: Tragbarer Lautsprecher aktuell für 139 Euro im Angebot

Zum unserem kleinen Außenposten in Berlin, den wir zur aktuell stattfindenden IFA bezogen haben, habe ich den kleinen Sonos Roam mitgenommen und nutze ihn im Hotelzimmer im Bluetooth-Modus. Zurück zuhause wird er sich automatisch mit dem heimischen WLAN und dem vorhandenen Sonos-System verbinden – eine sehr praktische Sache.

Sonos Roam in Schwarz oder Weiß für 139 Euro (zum Angebot)

Falls ihr auch schon ein Auge auf den Sonos Roam geworfen habt, könnt ihr ihn jetzt etwas günstiger als üblich kaufen. Tink.de bietet den tragbaren Lautsprecher derzeit für 139 Euro an und ihr könnt sogar zwischen den beiden Farben Schwarz und Weiß wählen. Einige Händler sind den Preis mittlerweile mitgegangen, sonst kostet der Sonos Roam rund 160 Euro.

Mit einem Preis von 139 Euro ist der Sonos Roam aktuell sogar günstiger als der Sonos Roam SL, die Variante ohne integriertes Mikrofon zur Sprachsteuerung. Falls Alexa oder Google Assistant nicht euer Ding sind, könnt ihr das Mikrofon natürlich auch ausgeschaltet lassen. Es zu haben, ist aber sicherlich keine schlechte Idee, denn immerhin wird früher oder später auch Sonos Voice in Deutschland verfügbar sein – die hauseigene Sprachsteuerung von Sonos ist bereits in den USA gestartet und funktioniert lokal auf den Lautsprechern und nicht in der Cloud.