Ord.: Neues Premium-Spiel von Crescent Moon landet im App Store

Wollt ihr ein ungewöhnliches, aber spannendes narratives Abenteuer spielen, das eure Fantasie anregt? Dann solltet ihr nun einen Blick auf das neue iOS-Game Ord. (App Store-Link) werfen, das ab sofort zum einmaligen Kaufpreis von 2,29 Euro auf iPhones und iPads geladen werden kann. Die Anwendung ist etwa 85 MB groß und benötigt zudem iOS 9.0 oder neuer auf dem Gerät. Entgegen der Info im App Store lässt sich in den Einstellungen des Spiels auch eine deutsche Sprachversion auswählen.

Ord. ist aus einer Zusammenarbeit zwischen Mujo Games und den Publishern von Crescent Moon Games entstanden und wird von den Machern als „kleines Text-Adventure“ beschrieben. „Mach dich auf um einen bösen Hexenmeister zu besiegen und finde dich mit einer Serie von (mehr oder weniger) schwerwiegenden Entscheidungen konfrontiert. Tod ist nur eine Entscheidung entfernt, aber keine Angst – nächstes mal wird es anders laufen. Du kannst es nochmal versuchen. Und nochmal.“

Ord. fördert eigene Vorstellungskraft und Fantasie

Das Gameplay von Ord. ist schnell erklärt: Auf einem schwarzen Bildschirm werden dem Spieler kurze Wörter angezeigt, in deren Zusammenhang man sich für eine von zwei Optionen entscheiden muss. So wird zum Start beispielsweise gefragt: Schlaf. Aufwachen? Schlummern? Und je nachdem, für welche der angegebenen Optionen man sich entscheidet, schreitet das Spiel voran. Manchmal ist die Geschichte bereits nach mehreren Frage-Antwort-Spielen beendet, zwischendurch kann es aber auch durchaus länger – und sehr spannend – werden.

Je nachdem, welche Wege man in Ord. einschlägt, erhält der Spieler auch entsprechende Erfolge für den gemachten Fortschritt. Das Spiel hält dazu einige Errungenschaften bereit, die sich nach und nach freischalten lassen. Sicher ist Ord. kein gewöhnliches Spiel, bei dem es auf grafische Extravaganzen ankommt – hier wird die eigene Fantasie stark angeregt und das Vorstellungsvermögen herausgefordert. Spieler erschaffen sich beim Beantworten der Fragen automatisch ihre eigenen Welten in Gedanken und tragen so selbst zur Storyline, wenn auch nur im eigenen Kopf, bei. Dafür sorgen auch atmosphärische Sounds und spezielle grafische Effekte, die sich der jeweiligen Situation anpassen. Wer Ord. lieber auf einem größeren Screen absolvieren möchte, findet bei Steam für 1,59 Euro auch noch eine Version für Mac und Windows.