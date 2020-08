Smart Clock für Echo Flex ab sofort für 19,99 Euro erhältlich

Im Grunde genommen handelt es sich beim Echo Flex (Amazon-Link) um ein einfaches Alexa-Gerät, das nicht unbedingt dazu gedacht ist, einen ganzen Raum mit Musik zu beschallen. Stattdessen wird er einfach in eine freie Wandsteckdose gesteckt und sorgt dafür, dass man die eigentliche Sprachsteuerung in noch mehr Räumen verwenden kann – selbst wenn man nicht unbedingt die Möglichkeit hat, einen kleinen Lautsprecher irgendwo hinzustellen.

Und für den Echo Flex gibt es schon ein paar Erweiterungen zum Anstecken, zum Beispiel einen Bewegungssensor oder ein Nachtlicht. Und ab sofort ist die neue Erweiterung „Smart Clock“ für den Echo Flex für 19,99 Euro erhältlich.

Mit der Smart Clock von Third Reality können Kunden ihr Zeitmanagement zuhause optimieren. Um die Uhrzeit oder gestellte Timer stets erkennen zu können, wird die Helligkeit des digitalen Displays automatisch mithilfe des eingebauten Lichtsensors angepasst. Mit Alexa lässt sich die Helligkeit zudem auch manuell ändern. Ein Sprachbefehl wie „Alexa, stell die Helligkeit der [Name der Uhr] auf 50 % ein“ oder „Alexa, schalte die [Name der Uhr] aus“ genügt. Die Einrichtung der Smart Clock erfolgt in wenigen Sekunden. Einfach die Smart Clock in den USB-Anschluss von Echo Flex einstecken und sie wird automatisch erkannt.