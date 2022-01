PDF Expert: PDF-Dateien jetzt als Word, Excel, PowerPoint oder JPG exportieren

PDF Expert von Readdle (App Store-Link) ist eine mächtige PDF-App mit vielen Funktionen. Mit dem neusten Update auf Version 7.9 können PDF-Dateien jetzt konvertiert und als Word, Excel, PPT, JPG/PNG und TXT exportiert werden.

So kann man im Handumdrehen ein PDF-Dokument in eine Word-Datei umwandeln und so den Text in Office bearbeiten. Wer nur ein Bild möchte, bekommt auch diese Option. Über den Button „Export“ könnt ihr auf die neuen Optionen zugreifen und eure Dateien in das entsprechende Format umwandeln.

Der integrierte PDF-Konverter ist Teil von PDF Expert PRO. Das Abo kostet 52,99 Euro pro Jahr und kann zuvor 7 Tage kostenlos getestet werden. PDF Expert 7 ist 221,9 MB groß, funktioniert ab iOS 14 und wird mit 4,5 Sternen bewertet.