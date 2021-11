Philips Hue: Leuchtmittel und Zubehör bei Amazon reduziert

Heute Morgen haben wir im Hueblog schon mit zwei Artikeln auf die aktuellen Angebote bei Amazon aufmerksam gemacht. Nicht ohne Grund ist Philips Hue der Marktführer in Sachen smarter Beleuchtung, vor allem mit den jüngsten Features wie beispielsweise der Spotify-Integration oder den dynamischen Szenen hat man Punkten können.

Falls ihr in die Hue-Welt einsteigen möchtet oder eure Installation ausbauen wollt, dann gibt es heute bei Amazon zahlreiche Angebote. Vor allem drei Deals haben es mir wirklich angetan, hier kommen meine Highlights:

Los geht es mit vier Philips Hue E27 White and Color Ambiance. Das Standard-Leuchtmittel, das man einfach in seine Deckenleuchte oder Stehlampe einschraubt, gibt es heute im 4er-Pack für 119,99 Euro.

Noch spannender ist das Angebot rund um die GU10-Spots mit White and Color Ambiance Technik. Die weiß oder bunt leuchtenden Lampen gibt es im Bundle mit zwei normalerweise 19,99 Euro teuren Hue Smart Buttons und der Hue Bridge für 119,99 Euro. So günstig war GU10 schon lange nicht mehr.

Wenn ihr einfach nur ein paar Stimmungslichter benötigt, die direkt an die Steckdose angeschlossen werden können, dann ist dieses Bundle vielleicht etwas für euch. Ein Blick auf den Preisvergleich lohnt sich beim Bundle bestehend aus zwei Play Lightbar und einer Hue Go auf jeden fall. Die Lightbars kosten laut Idealo derzeit 97 Euro, die Hue Go wird nicht unter 55 Euro verkauft. Das macht zusammen also 152 Euro, Amazon bietet alles zusammen für 124,90 Euro an.

Auch Zubehör ist günstiger erhältlich

Auch Zubehör gibt es zum günstigen Preis. Die insbesondere für die Weihnachtszeit sehr interessanten Hue Smart Plugs bekommt ihr im Doppelpack zusammen mit einem Hue Smart Button für 55,49 Euro. Im Preisvergleich liegt man hier bei immerhin rund 64 Euro.

Den sonst relativ preisstabilen Friends of Hue Schalter von Senic, der in Zusammenarbeit mit Gira hergestellt wird, erhaltet ihr heute zum Start der frühen Black Friday Angebote bei Amazon ebenfalls günstiger. Für den universell einsatzbaren Schalter, der entweder direkt auf glatten Oberflächen oder auf einer leeren Schalterdose platziert werden kann, bezahlt ihr derzeit nur 47,99 Euro. Der reguläre Preis für den Schalter liegt bei 69 Euro.

Neben dem normalen Friends of Hue Schalter für den Innenbereich bietet Senic übrigens auch ein Modell speziell für den Außenbereich an, das wassergeschützt gestaltet ist. Hier ist der Preis von 79 auf 59,25 Euro reduziert.

Weitere Philips Hue Deals im Überblick