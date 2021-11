Magicut: Kostenloser Video-Editor ist leider nicht zu gebrauchen

Die App klingt vielversprechend: Als „GenZ Video Editor“ beschreibt sich die zudem auch kostenlos nutzbare Anwendung Magicut (App Store-Link), die seit kurzem auch auf dem iPad verfügbar gemacht wurde. Der Gratis-Download ist ab iOS 11.0 bzw. iPadOS 11.0 oder neuer möglich, zudem wird etwa 273 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät benötigt. Eine deutsche Lokalisierung gibt es für die Anwendung bisher noch nicht.

Magicut bewirbt sich selbst als fortschrittliche Videobearbeitungs-App:

„Mit der fortschrittlichen KI-Technologie können Sie Figuren und Objekte in Videos mit nur einem Fingertipp ausschneiden. Eine große Auswahl an Übergangseffekten, Memes, Aufklebern und urheberrechtsfreier Musik steht ebenfalls zur Verfügung, um Sie bei der Erstellung Ihrer Videos zu inspirieren. Wir sind davon überzeugt, dass auch ein Anfänger mit Magicut in der Lage ist, Inhalte auf höchstem Niveau zu erstellen.“

Zu den Funktionen von Magicut gehören unter anderem klassische Features wie

Einfaches Ausschneiden von Objekten ohne erforderlichen Greenscreen

Hintergrundwechsel: Ändern des Videohintergrunds

Auto-Caption: Erkennen und Generieren von Beschriftungen und Texten mit einem Fingertipp

Keyframe-Funktionen unterstützen die Anpassung von Animationen, Rotation, Transparenz und alle Bearbeitungsfunktionen

Masken: Unterstützt verschiedene Formen von Masken, Kombination mit Keyframe für bessere visuelle Effekte

Multi-Track-Editing

Ausblenden von ausgewählten Ebenen für vereinfachte Bearbeitung

Hinzufügen von Effekten

Um Magicut zu verwenden, wird kein Apple Pencil oder eine Tastatur benötigt, alle Prozesse lassen sich direkt auf dem Gerät mittels Fingertipps und/oder Wischgesten erledigen. Prinzipiell klingt die Ausstattung von Magicut sehr gut und dürfte für viele Hobby-Filmende bereits absolut ausreichen, die eine schnelle und einfache Bearbeitung ihrer Clips wünschen.

An dieser Stelle müssen wir gleichzeitig auch ein großes „Aber…“ nachschieben, denn wirklich ausgereift und stabil ist Magicut auf dem iPad leider nicht. Das Hauptmenü ist mit chinesischen Schriftzügen versehen, zudem prangt ein großes buntes PopUp am unteren Bildschirmrand, das man manuell wegtippen muss. Das schlimmste sind jedoch die ständigen Abstürze der App auf meinem Testgerät, einem iPad Pro 11″ (2020). Bereits im Hauptmenü oder bei der Auswahl eines Videoclips aus der eigenen Bibliothek stürzt Magicut regelmäßig ab, oder einfach ohne weitere Eingabe nach etwa 20 bis 30 Sekunden in der App.

Für eine Videobearbeitung ist die Anwendung derzeit nicht zu gebrauchen – wir raten von einem Download ab, um euch weiteren Frust zu ersparen. Zudem fragt man sich, welches Finanzierungsmodell bei Magicut zum Einsatz kommt: In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements sucht man hier vergeblich. Auch die nur in chinesischer Sprache aufrufbare offizielle Website zur App sieht wenig vertrauenswürdig aus.