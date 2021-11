Meross reduziert zahlreiche Zubehör-Produkte mit Apple HomeKit

Noch bevor am Donnerstag der Singles Day stattfindet, hat Amazon die Rabatt-Schlacht im Online-Handelt mit der frühen Black Friday Angebote Woche gestartet. Bereits seit den frühen Morgenstunden sind zahlreiche Produkte reduziert erhältlich, darunter auch das beliebte HomeKit-Zubehör von Meross.

Wer in der nächsten Zeit mit der einen oder anderen Lichterkette plant, die smart gesteuert werden soll, kann jetzt zum 4er-Set der kompakten HomeKit-Steckdose von Meross greifen. Hier ist der Preis immerhin um etwas mehr als 10 Euro auf 47,82 Euro reduziert, so dass man pro Stück nur noch knapp 12 Euro bezahlt. Ein guter Preis für ein zertifiziertes Produkt.

Um mal beim Beispiel der Lichterkette zu bleiben: Mit der Meross Steckdose könnt ihr die Weihnachtsbeleuchtung nicht nur per Home-App oder Siri ein- und ausschalten, sondern auch Automationen erstellen. Naheliegend sind hier natürlich Zeitpläne, an denen sich die Beleuchtung automatisch ein- und ausschaltet. Das Einschalten kann man zudem auch an die Anwesenheit von mindestens einer Person koppeln – so schaltet sich Weihnachtsstern und Tannenbaum nur dann ein, wenn tatsächlich jemand was davon hat.

Alle weiteren Meross-Deals im Überblick

Außerdem hat Meross einige weitere HomeKit-Produkte im Preis reduziert. Hier könnt ihr in der folgenden Liste einfach mal nachschauen, ob etwas für euch mit dabei ist.