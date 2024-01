Philips: Neue OLED-Fernseher mit Ambilight, Matter & AirPlay 2

Das bei uns im Blog wohlbekannte Unternehmen Philips hat im Rahmen einer Pressekonferenz des TP Vision Live Events 2024 im spanischen Barcelona einige Neuheiten im Bereich TV und Sound vorgestellt. Interessant sind vor allem die neuen Fernseher-Modelle mit OLED-Technologie und ihrer Einbindung vom Smart Home-Standard Matter und Apples AirPlay 2.

Mit dem neuen Ambilight Plus feiert Philips zudem das zwanzigjährige Jubiläum der Ambilight-Technologie. Ambilight Plus ist eine aktuelle Weiterentwicklung, die mittels neuer MiniLens-Technologie einen Lichteffekt erzeugt, der bis zu vier Ebenen des Bildinhalts wiedergibt. Der Halo, der den Fernseher umgibt, ist zudem dynamischer und deutlich höher aufgelöst als bisher. Zudem optimiert das neue Ambient Intelligence V3 die HDR-Bildwiedergabe. Auch in hellen Umgebungen ist so ein HDR-Erlebnis möglich, während in dunklen Räumen die originale Wiedergabe, wie vom Regisseur beabsichtigt, erhalten bleibt.

Das Flaggschiff der 2024er TV-Serie ist der OLED+959 mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale. Er soll im dritten Quartal dieses Jahres verfügbar gemacht werden und zeichnet sich durch seinen P5 AI Dual Engine-Prozessor der 8. Generation mit META Technologie 2.0, Ambilight Plus und dem integrierten 5.1.2-Soundsystem von Bowers & Wilkins mit 102 Watt Leistung aus.

Darüber hinaus hat Philips die OLED+909-Serie präsentiert, die voraussichtlich im Juni in den Bildschirmgrößen 55″, 65″ und 77″ auf den Markt kommen wird. Die TV-Geräte sind mit dem neuen 8th Gen P5 AI-Prozessor, der META Technologie 2.0, vierseitigem Ambilight und einem nach vorne gerichteten 81-Watt-Bowers & Wilkins 3.1-Soundsystem ausgestattet.

Premium-Modelle mit Gaming-Bar für schnelle Spieleinstellungen

Voraussichtlich im Mai wird die OLED809-Serie in den Bildschirmgrößen 42″, 48″, 55″, 65″ und 77″ auf den Markt kommen, die mit dem neuen 8th Gen P5 AI-Prozessor, neuen OLED EX-Panels mit höherer Leistung und dreiseitigem Ambilight ausgestattet ist. Der Philips PML9009 hingegen ist das neue Mini-LED-Modell „Xtra“, das im Juni in den Bildschirmgrößen 55″, 65″, 75″ und 85″ auf den Markt kommt und mit dem neuesten P5-Prozessor, dreiseitigem Ambilight und der neuen Titan OS Smart TV-Plattform ausgestattet ist. The One bleibt der Philips Premium-LED-TV. Als PUS8909 wird er ab Mai in den Größen 43″, 50″, 55″, 65″ und 75″ auf den Markt kommen und über das neueste P5-Prozessing, dreiseitiges Ambilight und Titan OS verfügen.

Die Premium-Modelle des Jahrgangs 2024 erlauben verbessertes Gaming über eine neue Game Bar, mit der Gamerinnen und Gamer ihre Spieleinstellungen schnell verbessern, anpassen und überwachen können. Hinzu kommen MEMC-Funktionen und 144 Hz VRR – auch für Dolby Vision Gaming.

Der OLED+959, OLED+909 und OLED809 werden gesteuert über eine komfortable, kompakte Fernbedienung mit einem wiederaufladbaren Akku (über Qi oder USB-C) und einem „123“-Hot-Key zum Wechseln der Bedienebene durch Ein- und Ausschalten der Tasten-Hintergrundbeleuchtung. Ein zusätzlicher Bewegungssensor aktiviert die allgemeine Tastenbeleuchtung. Nicht zuletzt bieten die Modelle eine verbesserte Konnektivität einschließlich Kompatibilität mit Matter und Control4. Die OLED+ Modelle von Philips verfügen über die neueste Version des Google TV OS und integrieren zudem Apples AirPlay 2.

Preise der neuen OLED- und LED-TV-Modelle von Philips wurden vom Hersteller bisher noch nicht bekanntgegeben. Auf der Website von Philips sind die Modelle noch nicht gelistet.