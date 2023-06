Post & DHL App zeigt wieder Strichcode der Kundennummer an

Wirft man einen Blick auf die aktuellen und neusten Bewertungen der Post & DHL App (App Store-Link), scheinen zahlreiche Nutzer und Nutzerinnen mit der Qualität und Funktionen der App nicht zufrieden zu sein. Mit Version 9.3 bessert die Post ein wenig nach und bringt laut eigener Aussage „auf vielfachen Kundenwunsch“ die Anzeige des Strichcodes zurück.

Zuvor hatte man beim Versenden von Paketen an Packstationen nur die eigene Kundennummer eingeblendet, für einen schnelleren Login an Packstationen mit Display gibt es fortan wieder die Möglichkeit den Strichcode zu scannen. So könnt ihr den Einlieferungsbeleg per E-Mail erhalten und gleichzeitig Bonuspunkte sammeln.

Die Post & DHL App ist insgesamt mit 4,6 Sternen bewertet, sortiert man jedoch nach den neusten Bewertungen, hagelt es 1- und 2-Sterne Bewertungen. Der Download ist kostenlos und für iPhone, iPad und Apple Watch erhältlich.