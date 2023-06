Outdooractive: Outdoor-Navi integriert neues Gravel Bike-Aktivitätsprofil

Ähnlich wie der Outdoor-Platzhirsch Komoot bietet Outdooractive (App Store-Link) in der eigenen App und über die Web-Plattform zahlreiche Touren- und Routenbeschreibungen für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren und Skitouren. Laut eigener Aussage verfügt man derzeit über mehr als eine Million Touren und Routen in 180 Ländern auf der ganzen Welt. Outdooractive stellt zudem weltweite Karten, die für Outdoor-Freizeitaktivitäten entwickelt wurden, einen digitalen Reiseführer und eine Routing-Technologie samt Sprachnavigation, die Gefahrenwarnungen und vorübergehende Wegsperrungen berücksichtigt, zur Verfügung.

Nun hat Outdooractive eine neue Funktion angekündigt: Ein neues Aktivitäts-Profil für Gravel Bikes. Das Graveln hat sich aus einem Trend heraus mittlerweile fest etabliert und ist aus der Radwelt nicht mehr wegzudenken. Diese Form des Radsports vereint die Schnelligkeit und Leichtigkeit des Rennrades mit der Robustheit eines Mountainbikes und bietet somit Spaß in verschiedenstem Terrain. So sind Schotter und Waldwege gepaart mit Asphalt und leichten Trails für Gravelbiker kein Problem mehr.

Es ist daher eine logische Konsequenz für das Tourenportal Outdooractive, den Outdoor-Fans eine Planungsmöglichkeit und Tourensuche speziell für das Gravelbiken zu ermöglichen. Das Entwicklerteam stand hierbei vor der Herausforderung, das Routingprofil perfekt an die Bedürfnisse von Gravelbikern anzupassen. Viele Tourismusverbände wie beispielsweise Garmisch-Partenkirchen, Thüringer Wald und Schaffhauserland Tourismus haben bereits Gravel-Touren in ihren Destinationen veröffentlicht. Sogar erste Partnerschaften mit Gravel-Events, etwa dem „Into the Wold“ im Bregenzer Wald, wurden bereits geschlossen. Damit bietet Outdooractive eine tolle Möglichkeit, Nutzer der Plattform und Destinationen zusammenzubringen.

Aufzeichnung von Gravel Bike-Touren mit Garmin-Gerät möglich

Eine Verknüpfung der Aktivität mit Garmin Connect wurde bereits eingerichtet. So können auch User von Garmin-Geräten ganz unkompliziert Gravel-Bike-Touren aufzeichnen und in ihren Outdooractive-Account importieren. Schon bei der Einführung der neuen Aktivität waren über 600 Gravel-Touren bei Outdooractive verfügbar, die sowohl von der Community, aber auch von der hauseigenen Redaktion und den Tourismusverbänden und Partnern erstellt wurden. Die Zahl der Touren wächst dank der großen Nachfrage täglich.

Outdooractive lässt sich als App für iOS und iPadOS (App Store-Link) kostenlos im deutschen App Store laden und finanziert sich über ein Pro/Pro+ Abonnement, das zu Preisen ab 29,99 Euro/Jahr weitere Features freischaltet.