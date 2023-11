Praktische Ladegeräte von Baseus deutlich günstiger

Auch Baseus bietet in der Black Friday Woche tolle Rabatte an. Das USB-C Netzteil mit 30 Watt kostet nur noch 12,79 Euro (Amazon-Link) statt 21,99 Euro. Aktiviert den zusätzlichen Coupon auf der Produktseite. Erhältlich ist das Netzteil in Schwarz und Weiß.

Wer mehrere Geräte gleichzeitig aufladen möchte, kann zum 65 Watt Netzteil mit 2x USB-C und 2x USB-A greifen. Ein USB-C Kabel ist im Lieferumfang mit dabei. Mit dem zusätzlichen Coupon landet ihr bei 28,49 Euro (Amazon-Link) statt 49,99 Euro.

Besonders viel Power liefert das 160 Watt Netzteil mit 2x USB-C und 1x USB-A. Derzeit kostet das Netzteil nur 79,99 Euro (Amazon-Link), ein 240 Watt USB-C Schnellladekabel ist auch mit dabei.

Der 65 Watt Ladeturm bietet ein ausziehbares USB-C Kabel, eine herkömmliche Steckdose sowie 1x USB-C und 1x USB-A. Die weiße Variante gibt es mit Coupon für 60,79 Euro (Amazon-Link) statt 89,99 Euro.

Baseus USB Ladegerät 65W APP Kontrolle Netzteil mit 2 Steckdose, 1 USB A, 1 USB C... Luftschalter für mehr Sicherheit: Diese Baseus 65W USB C Ladestation ist mit einem Luftschalter ausgestattet, der Ihren Stromkreis zu Hause schützt,...

Steuerung über Baseus App: Diese 65 Watt Steckdosenleiste mit USB C Ladegerät kann über die Baseus-App aus der Ferne gesteuert werden,...

Besonders beliebt ist auch das flache Reiseladegerät mit Stecker für EU, US und UK. Insgesamt gibt es 65 Watt, 1x USB-A und 1x USB-C. Mit dem Coupon auf der Produktseite zahlt ihr nur 28,64 Euro (Amazon-Link) statt 45,99 Euro.