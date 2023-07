Premier League: Apple wird wohl keine Übertragungsrechte kaufen

Im März kam kurzzeitig das Gerücht auf, Apple könnte sein Sport-Streaming-Angebot ausweiten und auf die Übertragungsrechte der englischen Premier League bieten. Nun erteilt Eddy Cue, der Chef der Apple Services, dem ganzen eine Absage. Apple würde einen ähnlichen Deal wie mit der Major League Soccer anstreben – hier wurde eine Vertragslaufzeit von 10 Jahren weltweit festgesetzt. Das scheint für die Rechte an der Premier League unmöglich und aus diesem Grund wird Apple auch kein Angebot abgeben.

Cue erläutert die Beweggründe gegenüber der Daily Mail wie folgt:

Ich mag das Wort Exklusivität nicht, weil das zwar wichtig ist, aber nicht so wichtig. Die globalen Rechte sind für uns wichtig. Wir sind ein globales Unternehmen, wir haben Kunden in jedem Land der Welt, eine große Anzahl von Kunden, und es ist für mich nicht aufregend, etwas zu haben, das man haben kann, aber nicht haben darf.

Zweitens stecken wir eine beträchtliche Menge an technischen Ressourcen in das Produkt. Wir glauben, dass wir mit dem Produkt einige sehr innovative Dinge tun werden, wenn wir uns weiterentwickeln. Wir haben bereits einige Dinge wie MLS 360 (Live-Übertragungen von jedem Spiel) und das Multiviewing von Spielen realisiert, was in anderen Umgebungen nur sehr schwer möglich ist. Und das ist noch gar nichts.

Ich kann nicht rechtfertigen, dass ich die meiner Meinung nach besten Ingenieure der Welt auf ein kleines Teilprodukt ansetze. Es muss diese Art von Partnerschaft sein, denn unsere Investitionen sind beträchtlich. Hier geht es nicht darum, dass ich heute Abend von 20 bis 22 Uhr Zeit habe und dieses Spiel auflegen kann. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir es tun. Wir sind alle als Investoren dabei, also funktioniert es nicht, wenn es sich nicht um etwas Bedeutendes handelt.