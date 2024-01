Proton Pass: Abopreis des Passwort-Managers um 60 Prozent gesenkt

Das Unternehmen Proton ist hierzulande vor allem für den Mail-Dienst Proton Mail bekannt. Im April des vergangenen Jahres hat Proton dann auch die Einführung eines neuen Passwort-Managers angekündigt: Proton Pass. Letzterer ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt, quelloffen und geschützt durch Schweizer DatenschutzgesetzeProton Pass ist für viele Plattformen erhältlich, darunter für iOS (App Store-Link), als Browser-Erweiterung und im Web.



Wie bei den anderen Produkten von Proton wird auch bei Proton Pass eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) eingesetzt, die persönliche Daten vor neugierigen Blicken schützen soll – auch vor denen von Dritten und Proton selbst. Neben der Möglichkeit, eigene Benutzernamen, Passwörter und Notizen zu speichern, kann man auch zufällig generierte E-Mail-Aliase hinzufügen, die sich als Ersatz für echte Mail-Adressen verwenden lassen.

Bei Proton wendet man E2EE nicht nur auf Passwörter an, sondern auch auf Benutzernamen, Webadressen und alle anderen Felder, die mit den eigenen Anmeldeinformationen verbunden sind. In einem Blogbeitrag, in dem das Sicherheitsmodell des Dienstes erläutert wurde, weist Proton darauf hin, dass „alle kryptografischen Operationen, einschließlich der Schlüsselgenerierung und der Datenverschlüsselung“ lokal auf dem Gerät stattfinden. Laut Proton können diese nicht entschlüsselt werden, selbst wenn eine dritte Partei dies verlangt.

Basisversion ist weiterhin kostenlos nutzbar

Bislang konnte man Proton Pass in einer Basisversion kostenlos verwenden und den Passwort-Manager über ein Abo funktionstechnisch aufwerten. In der Grundversion sind schon unbegrenzte Zugangsdaten und Notizen, unbegrenzte Geräte, das Teilen eines Tresors mit bis zu drei Personen sowie zehn Hide-my-Email-Aliase enthalten. Im sogenannten „Pass Plus“ gibt es zusätzlich einen integrierten 2FA-Authentifikator, das Teilen des Tresors mit bis zu zehn Personen, die Option, Einträge mit mehreren Tresoren zu strukturieren sowie das Proton Sentinel-Programm zu nutzen.

Bislang kostete der Proton Pass Plus 4,99 Euro pro Monat bei jährlicher Zahlung. Nun hat das Proton-Team den Abopreis aber drastisch im Preis gesenkt und bietet den Pass Plus im 12-Monats-Abo für lediglich 1,99 Euro/Monat an, was einer Ersparnis von ganzen 60 Prozent entspricht.

Besonders die Begründung für den Preisnachlass ist bemerkenswert: Wie das Team von Proton berichtet, sei es nur fair, bei sinkenden Kosten auch die Preise für die Kundschaft zu senken, ebenso wie man bei steigenden Kosten auch die Preise erhöhen würde. An diesem Beispiel können sich viele andere Anbieter eine Scheibe abschneiden: Gestiegene Endkundenpreise werden oft mit erhöhten Kosten gerechtfertigt, allerdings ist die Bereitschaft, im umgekehrten Fall auch preisliche Entlastungen anzubieten, kaum gegeben.