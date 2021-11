Quadline: Kniffliges Geduldsspiel mit ungewöhnlichem Gameplay

Das Wetter ist trübe und kalt – was bietet sich da besser an, als ein neues Puzzle-Game aus dem App Store auszuprobieren? Mit Quadline (App Store-Link) gibt es einen solchen Kandidaten, der als waschechtes Premium-Spiel mit einem Einmalkauf in Höhe von 1,99 Euro daher kommt. Der Download ist etwa 40 MB groß und benötigt zudem iOS/iPadOS 11.0 oder neuer. Auch auf dem Mac und dem Apple TV kann Quadline gespielt werden, dort wird macOS 10.13.0 bzw. tvOS 11.0 vorausgesetzt. Eine deutsche Lokalisierung ist zwar nicht vorhanden, allerdings kommt das Spiel auch gänzlich ohne Textabschnitte aus.

Das Spielprinzip von Quadline ist nicht ganz leicht zu erklären. Der Entwickler Ivan Kovalov versucht es in der eigenen Beschreibung des Spiels auf seiner Website wie folgt:

„Quadline ist ein Puzzlespiel mit minimalistischem Design, das dem Spieler ein intensives Erlebnis bietet, das sich auf das Lösen einzigartiger Puzzles konzentriert. Bewege Linien durch die Zellen, um sie in bestimmte Felder zu legen. Drehe, verschiebe, schiebe oder teleportiere sie und verwende andere Spielwerkzeuge, um lustige Rätsel zu lösen.“

Die in den Rätseln vorhandenen schwarzen Linien müssen über die Ränder der Quader zu ihrem weiß markierten Zielen geführt werden. Dabei lassen sich die Quader lediglich rotieren, weitere Aktionen sind nicht möglich. Mit diesen Gegebenheiten hat man dann insgesamt über 120 Puzzles aus acht verschiedenen Kategorien zu lösen. Jede Sektion widmet sich einem bestimmten Thema und einer Mechanik.

Erfreulicherweise gibt es nach dem Kauf von Quadline keinerlei Werbung, Abos oder sonstige Einschränkungen, so dass man sich wirklich komplett auf das Gameplay und das Lösen der ungewöhnlichen Rätsel konzentrieren kann. Zudem gibt es keine Zeitlimits, Highscores oder andere Druckmittel, dafür aber eine Möglichkeit, im hellen oder dunklen Modus zu spielen. Auch Farbenblinde können Quadline nutzen. Wenn euch der Artikel noch nicht vollends überzeugt hat, schaut euch gerne noch den Trailer zum Spiel bei YouTube an. Kurz nach Veröffentlichung gibt es im App Store zudem bereits zwei Fünf-Sterne-Bewertungen für das Puzzle.