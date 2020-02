Radtourenplaner.ruhr: Offizieller und kostenloser Radtourenplaner fürs Ruhrgebiet

Das Ruhrgebiet hat eine Menge für Touristen und Besucher zu bieten. Auch Radfahrer kommen hier voll auf ihre Kosten, denn der „Pott“ verfügt über ein hervorragend ausgebautes Netzwerk an Radwegen und Touren für Radler. Auch meine beiden in Bochum ansässigen Kollegen Freddy und Fabian können dies bestätigen.

Mit der neuen App Radtourenplaner.ruhr (App Store-Link), die sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen lässt, können Ruhrgebiets-Radler nun auch unter iOS von einigen nützlichen Vorschlägen und Routenplanungen, sowie interessanten Orten und Sehenswürdigkeiten profitieren. Der Download der Universal-App ist etwa 126 MB groß und benötigt iOS 11.0 oder neuer zur Installation. Alle Inhalte können in deutscher Sprache verwendet werden.

Die Radtourenplaner.ruhr App ist von der Ruhr Tourismus GmbH in enger Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Ruhr und den Städten des Ruhrgebiets entwickelt worden – und sogar passend zum Start der wichtigsten Fahrradmesse in NRW, der Fahrrad Essen, vorgestellt worden. Auch wenn die Beschilderungen vor Ort weiterhin eine unerlässliche Hilfe bei der Orientierung auf Radtouren sind, will man auch digitale Mittel und Wege zur Verfügung stellen.

Sperrungen und Umleitungen werden täglich aktualisiert

Wer den Tourenplaner herunterlädt, hat Zugriff auf interessante Tourenvorschläge, oder kann sich maßgeschneiderte Routen berechnen lassen und dabei zwischen drei verschiedenen Routenoptionen wählen: Dem schönsten, zweckmäßigsten oder kürzesten Weg. Ein großer Vorteil des radtourenplaner.ruhr ist, dass Sperrungen und Umleitungen im Knotenpunktsystem tagesaktuell ausgewiesen werden, so dass man bei Antritt der Radtour stets gut informiert ist.

In der App finden sich neben der Routenplaner-Option auch die Strecken von 15 offiziellen RevierRouten und jede Menge Sehenswürdigkeiten zum Entdecken. Die interessanten Orte, darunter auch der bekannte Landschaftspark Duisburg-Nord, das Deutsche Bergbaumuseum in Bochum oder die Zeche Zollverein in Essen. Als Kartenmaterial kann man sich zwischen einer Open Street Map, einer Satellitenansicht oder dem offiziellen Stadtplan der Region entscheiden. Wer möchte, kann seine Touren über die Websansicht auch auf einem größeren Screen am Desktop-Rechner planen und interessante Orte entdecken.

Foto: Radrevier.ruhr