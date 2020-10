RailModeller Pro: Gleisplaner-App für macOS mit großem Update

Auch in diesem Jahr werden zu Weihnachten sicher auch wieder so einige Modell-Eisenbahnen und weiteres Zubehör unter dem Tannenbaum liegen. Neue und alte Modellbau-Freunde können bei der Planung ihrer Gleisanlagen schon seit längerem auf die umfangreiche Mac-App RailModeller Pro (Mac App Store-Link) zurückgreifen, die zum Preis von 43,99 Euro im Mac App Store zum Download bereit steht. Für die Installation der knapp 20 MB großen Anwendung sollte man mindestens über OS X 10.11 oder neuer auf dem Mac verfügen. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für die App vorhanden.

Mit RailModeller Pro können Modelleisenbahn-Gleispläne ganz simpel per Drag-and-Drop erstellt werden, um so die eigene Miniatur-Architektur zu verwalten. „Mit Gleismaterial und Zubehör praktisch aller bekannten Hersteller am Markt können Sie mit der Planung Ihrer Anlage sofort loslegen“, heißt es dazu auch in der Mac App Store-Beschreibung der Entwickler.

RailModeller Pro verfügt über eine automatische Berechnung von Stücklisten sowie zahlreiche Funktionen zum zügigen Arrangieren von Gleisen, mit denen die Modellbahn-Anlagenplanung deutlich erleichtert wird. Auch Steigungen, Gleiswendeln und Tunnelstrecken lassen sich integrieren und damit Gleispläne mit bis zu 10 km Seitenlänge erstellen. Eine Bestandsverwaltung hält den Nutzer immer auf dem Laufenden, was das eigene vorhandene Gleismaterial angeht.

Automatische Einfärbung des Gleisplans für bessere Übersicht

Die Entwickler stellen für RailModeller Pro regelmäßig frische Updates bereit, um der eigenen Nutzerschaft kontinuierlich zusätzliche Features und Verbesserungen zu bieten. So nun auch geschehen mit der Aktualisierung auf Version 6.3, die ab sofort im deutschen Mac App Store zum Download bereit steht und für alle Anwender von RailModeller Pro kostenlos erhältlich ist.

Mit dem aktuellen Update hat das Team um Jan Barnholt zahlreiche Verbesserungen implementiert, darunter eine Funktion, um den Gleisplan für besseren Überblick automatisch einzufärben, einen verbesserten Gleiskatalog, der einige Nutzerwünsche umsetzt und einen erweiterten Grundplatten-Assistenten mit Vorschau und neuen Templates für Modulsysteme. Ebenfalls neu ist ein verbesserter Export von Gleisplänen für die PanelPro App von JMRI zur digitalen Modellbahnsteuerung.

Wie mit vielen Aktualisierungen von RailModeller Pro wurden von den Entwicklern auch zahlreiche Gleisbibliotheken mit Modellbahn-Gleisen und -Zubehör der meisten großen Hersteller, die zusammen mit dem Gleisplaner ausgeliefert werden, überarbeitet und ergänzt. Aktuell sind es mehr als 260 Bibliotheken mit über 6.500 Artikeln. Weitere Details dazu finden sich auf der Website der Entwickler. Das Update auf Version 6.3 von RailModeller Pro benötigt macOS 10.12 oder neuer, auch eine kostenlose Probierversion, RailModeller Express () für kleine Gleispläne mit bis zu 50 Gleisen, ist vorhanden. Die Pro-Variante ist für 43,99 Euro im Mac App Store erhältlich und verzichtet auf weitere In-App-Käufe, Abos oder Werbung.