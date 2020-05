reky: Schönes Puzzle-Spiel zum Einmalkauf auf 3,49 Euro reduziert

Wer Apple Arcade nicht abonniert hat, aber dennoch Premium-Spiele bevorzugt, kann jetzt einen Blick auf das reduzierte iOS-Game reky (App Store-Link) werfen. Erschienen Ende letzten Jahres kann man das Spiel heute erstmals etwas günstiger kaufen. Statt 4,49 Euro werden nur noch 3,49 Euro fällig.

Jedes Element im Spiel ist simpel und funktional: Ausschließlich Würfel, Linien, Ausgänge, Portale und ein Hauch von Farbe werden genutzt, um eine große Anzahl an fordernden Rätseln zu schaffen. Insgesamt gibt es derer 95 in Reky, sowie zusätzliche Erfolge in Apples Game Center für besonders motivierte Gamer. Erfreulicherweise wird darüber hinaus auf jegliche In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements verzichtet.

Zur Einführung gibt es außerdem ein kleines Tutorial vom griechischen beyondthosehills-Team, die für die Entwicklung des Spiels verantwortlich waren. Mit simplen Fingertipps und Wischgesten bewegt man so nicht nur Punkte in den minimalistisch gestalteten Konstruktionen, sondern kann auch Würfel mit Farben versehen und diese verschieben. Glücklicherweise steigt der Schwierigkeit langsam, aber kontinuierlich an, so dass man sich an die Herausforderungen, die auf einen warten, gewöhnen kann. Freunde von ästhetischen und kniffligen Rätselspielen sollten sich reky daher definitiv genauer ansehen. Für abschließende Eindrücke haben wir euch noch den YouTube-Trailer eingebunden.