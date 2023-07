Samsung Galaxy Z Flip5 und Galaxy Z Fold5: Fünfte Foldable-Generation vorgestellt

Samsung hat am gestrigen Mittwoch die mittlerweile fünfte Generation der Galaxy Foldables vorgestellt: Das Galaxy Z Flip5 und Galaxy Z Fold5. Die neuen faltbaren Smartphones von Samsung bieten laut des Herstellers „ein schlankes und kompaktes Design, vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten und eine starke Performance.“

Bei der Entwicklung der neuen Flaggschiff-Modelle von Samsung stand auch die Langlebigkeit besonders im Mittelpunkt. Das Hauptdisplay ist mit einer stoßdämpfenden Schicht ummantelt und seine Rückseite wurde für mehr Widerstandsfähigkeit neu designt. Die Schutzklasse IPX82, der Armor-Aluminum-Rahmen und das Corning Gorilla Glass Victus 23 schützen sowohl das Frontdisplay als auch die Rückseite des Galaxy Z Flip5 und des Galaxy Z Fold5. Das Flex-Scharnier (Flex Hinge) wurde ebenfalls weiterentwickelt, es verfügt nun über eine Doppelschienen-Struktur, die Stöße besser abfangen kann.

Galaxy Z Flip5: Personalisierung weiterentwickelt

Das neue Frontdisplay des Galaxy Z Flip5 ist 3,78-mal größer als das der Vorgängergeneration. Zudem bietet es zahlreiche neue Funktionen: Dazu gehören mehr Individualisierungsmöglichkeiten, beispielsweise bei den Widgets und Hintergründen, die sich anpassen lassen. Darüber hinaus schützt das neue Flip Suit-Case nicht nur das Gerät, sondern es bietet auch die Möglichkeit, mit einer austauschbaren NFC-Karte das Frontdisplay-Design sowie das Design der Hülle individuell aufeinander abzustimmen.

Auch im zugeklappten Zustand wurde beim Galaxy Z Flip5 auf Nutzerfreundlichkeit geachtet. Über das angepasste Frontdisplay kann schnell und bequem auf viele Funktionen und Apps zugegriffen werden. Mit Widgets lässt sich der Wetterbericht einsehen, die Musikwiedergabe steuern oder die wichtigsten Aktienkurse im Blick behalten. Zudem können Benachrichtigungen sofort gecheckt sowie auf Einstellungen, wie Flugmodus, WLAN oder Bluetooth zugegriffen werden. Dank Quick Reply kann über die QWERTZ-Tastatur auf Chatverläufe sofort geantwortet werden. Eine Wischbewegung genügt, um auf das Samsung Wallet zuzugreifen und unterwegs zu bezahlen, QR-Codes und Coupons aufzurufen oder Bordkarten (Korean Air), Mitgliedsausweise oder digitale Autoschlüssel zu nutzen.

Das charakteristische Design des Galaxy Z Flip5 ermöglicht vielseitige Kamera-Optionen. Dank eines größeren Frontdisplays lassen sich mit der Frontkamera scharfe Selfies aufnehmen. Mit der FlexCam können Fotos aus den unterschiedlichsten Perspektiven freihändig geschossen werden. Im Flex-Modus können Aufnahmen schnell und einfach angeschaut aber auch bearbeitet werden. Die Quick View-Funktion ermöglicht es, Fotos und Videos sofort im Frontdisplay anzusehen, den Farbton anzupassen oder zu löschen. Mit der Kamera-Funktion Superstabil (SuperSteady) werden ruckelfreie Video-Aufnahmen ermöglicht, fast als würde man ein Stativ verwenden, während Auto Framing dafür sorgt, dass Personen mit einem gleichmäßigen Zoom fokussiert und zentriert auf dem Bild zu sehen sind.

Die Künstliche Intelligenz des Galaxy Z Flip5 sorgt zusammen mit der Kamera für lebendige Bilder. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen können dank verbesserter Nightography-Funktionen gute Fotos und Videos entstehen. Der KI-gestützte Algorithmus zur Bildsignalverarbeitung (ISP) korrigiert das visuelle Rauschen, das die Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen normalerweise beeinträchtigen kann. Somit können Details sichtbar gemacht und Farbtöne angepasst werden. Außerdem werden mit dem digitalen 10-fach-Zoom Fotos auch aus der Ferne scharf.

Galaxy Z Fold5: Produktivitäts-Powerhouse mit großem Display

Mit seinem immersiven, großen Display und ausdauernden Akku ist das Galaxy Z Fold5 das bisher schmalste und leichteste Fold der Galaxy Z-Serie.Das Galaxy Z Fold5 war bereits Vorreiter bei der Verwendung besonders großer Displays: Angefangen mit Multi Window und App Continuity bis hin zu Funktionen wie der Taskleiste, Drag & Drop sowie der Anpassung von Drittanbieter-Apps. Die mit der dritten Fold-Generation im Jahr 2021 eingeführte S Pen Fold Edition wurde für die aktuelle Serie ebenfalls angepasst, um das Schreibgefühl auf dem Galaxy Z Fold5 noch zu verbessern. All diese Funktionen und Tools ermöglichen eine hohe Produktivität und die Möglichkeit, Aufgaben flexibel zu erledigen.

Auf dem 19,21 cm bzw. 7,6 Zoll großen Hauptdisplay werden Inhalte vollständig angezeigt. Das ist unter anderem bei der Wiedergabe von Filmen praktisch, da sie entweder im Hoch- oder Querformat angeschaut werden können. Außerdem wurde die Spitzenhelligkeit um mehr als 30 Prozent auf bis zu 1750 nits angepasst. So ist eine gute Lesbarkeit auch bei Sonnenschein möglich.

Der Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy-Prozessor sorgt für eine starke Grafikleistung und nutzt KI für dynamisches Gaming und Multi-Game-Funktionen. Damit wird ein immersives Spielerlebnis auf dem bisher größten Galaxy-Smartphone-Display möglich. Das Galaxy Z Fold5 kann darüber hinaus dank eines effizienten Kühlsystems auch Marathon-Gaming-Sessions ohne Leistungsabfall meistern, da es Wärme intelligent ableitet.

Preise und Verfügbarkeit

Das Galaxy Z Flip5 und das Galaxy Z Fold5 können ab dem 26. Juli 2023 vorbestellt werden. Im Handel sind die neuen Modelle ab dem 11. August 2023 verfügbar. Die Galaxy Z Flip5-Modelle werden zu Preisen ab 1.199 Euro in der 256 GB-Version in den Farben Graphite, Cream, Lavender und Mint sowie mit einer Reihe von Accessoires, unter anderem einem Clear Gadget Case, einem Flap Eco-Leather Case, einem Flip Suit Case und einem Silikon-Case mit Ring angeboten. Im Samsung Online Shop werden außerdem die exklusiven Farben Blue, Green, Yellow und Gray erhältlich sein.

Das Galaxy Z Fold5 ist ab 1.899 Euro in der 256 GB-Variante in den Farben Phantom Black, Icy Blue und Cream und im Online Shop exklusiv in den Farben Blue und Gray erhältlich und kommt mit einer Auswahl von praktischen Cases, darunter dem Slim S Pen Case, dem Clear Gadget Case, einem Eco-Leather Case sowie einem Standing Case mit Strap.

Bei der Vorbestellung lässt sich zudem von verschiedenen Prämien profitieren: Bei beiden Geräten ist eine Verdoppelung des Speichers im Wert von bis zu 240 Euro möglich sowie eine Tauschprämie (zuzüglich Altgerätewert) von 150 Euro beim Galaxy Z Flip5 und 200 Euro beim Galaxy Z Fold5 beim Eintausch eines Altgerätes. Personen, die kein Altgerät eintauschen möchten, erhalten zusätzlich zum doppelten Speicher 100 Euro Sofortabzug im Warenkorb. Außerdem erhält die Kundchaft in den ersten 72 Stunden (26.07.2023, 13:00 Uhr bis 29.07.2023; 12:59 Uhr) den Samsung Care+ Versicherungsschutz gratis dazu. Weitere Infos zum Galaxy Z Flip5 und zum Galaxy Z Fold5 gibt es auch auf der Website von Samsung.

Fotos: Samsung.