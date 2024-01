Samsung stellt 4K-Smart Monitor und The Frame-Lautsprecher vor

Während der CES 2024 werden wieder einige neue Produkte namhafter Hersteller präsentiert. Auch Samsung mischt ganz vorne mit und stellt eine überarbeitete Version des beliebten 32-Zoll 4K Smart Monitors vor, ebenso wie einen neuen Frame-Lautsprecher, der an IKEAs Symfonisk-Pendant erinnert.

4K Smart Monitor mit einfacherer Steuerung

Die 2024er-Version des Smart Monitors scheint fast identisch mit dem Modell 2023 zu sein. Ein Unterschied, den Samsung mitteilte, ist, dass „wesentliche Einstellungen jetzt einfach mit einem Mausklick gesteuert werden können, während frühere Modelle nur Anpassungen über eine Fernbedienung zuließen.“ Weitere neue Funktionen scheinen sich auf Samsung zu konzentrieren, darunter räumliches Audio mit Galaxy Buds, das Verschieben von Bildern und Dateien zwischen einem Galaxy-Tablet oder -Telefon und dem Monitor sowie die Kopplung einer Galaxy Watch.

Die neueste Version bietet das gleiche Design wie die vorherige Generation mit praktischen Features wie einer 4K-Auflösung, USB-C-Anschluss mit einem Kabel, AirPlay 2 und mehr. Er verfügt über ein iMac-ähnliches Design und ist in vier Farben erhältlich. Zwar bekommt man keine Premium-Funktionen wie DCI-P3-Unterstützung, 120Hz-Bildwiederholfrequenz, Thunderbolt oder eine Metallkonstruktion, aber für viele Anwendungsgebiete dürfte der Smart Monitor die richtige Wahl sein. Samsung hat die vollständigen Spezifikationen für den 2024 Smart Monitor nicht bekannt gegeben, aber diese Features kann man auf der Grundlage des 2023er-Modells erwarten:

USB-C mit bis zu 65W Ladeleistung

4K-Auflösung 3840 x 2160

32-Zoll-Panel

16:9 Seitenverhältnis

60Hz Bildwiederholrate

HDR10-Unterstützung

Inklusive magnetischer SlimFit-Webcam mit Gesichtserkennung

400 nits Helligkeit

99% sRGB

4 ms Reaktionszeit

Integrierte 2.2-Kanal-Lautsprecher

Erhältlich in Warmweiß, Blau, Grün und Pink

Schmale Ränder und schlankes Gesamtdesign

Kann auch als Smart TV genutzt werden, mit integriertem Apple TV+ und AirPlay 2

Samsung hat bereits angegeben, dass der aktualisierte Smart Monitor 2024 erhältlich sein wird. In der Zwischenzeit wird das 2023er-Modell in der Regel deutlich unter dem UVP von 699 Euro verkauft. Bei Amazon ist der Samsung M8 Smart Monitor mit 32 Zoll und 4K UHD-Auflösung derzeit für 484,90 Euro zu haben.

The Frame wird zum ästhetischen Lautsprecher

Der The Frame TV von Samsung hat in den letzten Jahren große Erfolge verbucht: Das Gerät fügt sich auf eine Weise in die Wohnung ein, die viel ästhetischer ist als die tristen schwarzen Rechtecke, die man von herkömmlichen Fernsehern kennt. Mit anpassbaren Einfassungen (einschließlich stilvoller Holzoptionen), einem matten Bildschirm und einer riesigen Sammlung renommierter Kunstwerke, die im Ruhezustand auf dem Display des The Frame erscheinen, erfüllt er eine überzeugende Doppelfunktion als Designobjekt.

Für 2024 erweitert Samsung die Marke The Frame um den neuen Music Frame. Bei dieser rund 33 x 33 cm großen Version handelt es sich nicht um einen Fernseher, sondern um einen Lautsprecher, den man als Samsungs Version des Symfonisk-Rahmenlautsprechers von Sonos und Ikea betrachten könnte. Auf der Vorderseite befindet sich ein Aufdruck, der laut Samsung bei der Bestellung angepasst werden kann. Von Samsung heißt es zum Music Frame:

„Der Music Frame ist optischer Hingucker und neuer Star im Lifestyle-Portfolio von Samsung. Der Music Frame fügt sich nahtlos in die Wohnumgebung ein, indem er wie ein moderner Bilderrahmen wirkt. Der individuell anpassbare Lautsprecher ist mit SmartThings kompatibel und liefert Surround-Sound und kraftvollere Bässe, wenn er mit Samsung-Fernsehern und -Soundbars gekoppelt wird. Music Frame kann entweder als eigenständiger kabelloser Lautsprecher betrieben oder über Q-Symphony mit einem Samsung-Fernseher und einer Soundbar verbunden werden.“

Samsung hat bisher noch keine Preisinformationen für den Music Frame bekannt gegeben. Zum Vergleich: Der von Sonos und IKEA veröffentlichte Frame-Lautsprecher ist aktuell für 199 Euro erhältlich. Es ist davon auszugehen, dass Samsungs neuer Lautsprecher zusammen mit dem Rest des neuen TV- und Heimkino-Angebots ab dem Frühjahr ausgeliefert wird.

Fotos: Samsung.