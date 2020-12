Samsung & Xiaomi: Neue Smartphones werden auch ohne Ladegerät ausgeliefert

Mit den iPhone 12-Modellen, die seit Oktober dieses Jahres im Handel erhältlich sind, hat Apple erstmals auf die Beigabe eines Ladegeräts für die Smartphones verzichtet. Begründet wurde dies mit umwelttechnischen Aspekten – schließlich haben die meisten Nutzer bereits ein USB-Ladegerät zuhause. Doch auch Kosteneinsparungen dürften bei diesem Schritt eine nicht unbedeutende Rolle gespielt haben.

Als die iPhone 12-Modelle auf den Markt kamen, ließen daher die Kommentare der Konkurrenz nicht lange auf sich warten, allen voran die Südkoreaner von Samsung und der chinesische Konzern Xiaomi. Schon in der Vergangenheit hatte man sich bei Samsung darüber lustig gemacht, dass Apple auf die Kopfhörerbuchse bei iPhones verzichtete – nur um dann beim nächsten Samsung Galaxy-Modell genau diesen Schritt ebenfalls durchzuführen.

Mit bissigen Posts in Social Media-Kanälen machte die Konkurrenz im Oktober darauf aufmerksam, dass man den eigenen Produkten weiterhin auch ein Ladegerät beilegen würde. „Dein Galaxy gibt dir alles, wonach du suchst. Vom simplen Ladegerät bis hin zur besten Kamera, Akku, Performance, Speicher und sogar einem 120Hz-Display auf einem Smartphone“, erklärte Samsung seinerzeit, begleitet von einigen coolen Sonnenbrillen-Emojis. Auch Xiaomi postete ein Video im Oktober, in dem das Xiaomi Mi 10T Pro zu sehen ist, begleitet von der Textzeile, „Keine Sorge, wir haben beim Mi 10T Pro nichts aus der Verpackung genommen“.

Nun jedoch rudern die beiden Konzerne offenbar in die entgegengesetzte Richtung und wollen auch ihren neuen Smartphone-Generationen keine Ladegeräte mehr beilegen. Laut entsprechenden Dokumenten der brasilianischen Regulierungsbehörde ANATEL, die von Tecnoblog ausfindig gemacht wurden, liegen den drei neuen Samsung Galaxy S21-Modellen ebenfalls keine Ladegeräte mehr bei. Diese sollen am 14. Januar 2021 vorgestellt werden.

Xiaomi begründet Schritt mit „Ruf nach Technologie und Umweltschutz“

Auch Xiaomis CEO Lei Jun hat mittlerweile bei Weibo bestätigt, dass das in Kürze präsentierte Xiaomi Mi 11-Smartphone ebenfalls ohne Ladegerät ausgeliefert werden wird:

„Das Xiaomi Mi 11 wird offiziell mit brandneuen Verpackungen vorgestellt, die leicht und dünn sind. Hinter der dünnen Verpackung haben wir eine wichtige Entscheidung getroffen: Als Reaktion auf den Ruf nach Technologie und Umweltschutz stornierte Xiaomi 11 das mitgelieferte Ladegerät. Heutzutage hat jeder eine Menge ungenutzte Ladegeräte, was sowohl für Sie als auch für die Umwelt eine Belastung darstellt. Wir sind uns bewusst, dass diese Entscheidung möglicherweise nicht verstanden oder sogar beanstandet wird. Gibt es eine bessere Lösung zwischen Industriepraxis und Umweltschutz?“

Apple verzichtet bei allen neuen iPhone-Modellen ab sofort nicht nur auf die Beilage des Ladegeräts, sondern fügt auch keine kabelgebundenen EarPods mehr bei. So soll wohl auch in diesem Bereich der Kunde animiert werden, zu alternativen Kopfhörern wie den AirPods-Modellen zu greifen. Diese Vorteile haben offenbar auch Samsung und Xiaomi nun für sich erkannt und gehen den gleichen Schritt wie Apple im Oktober. Warum allerdings vorher bissige Kommentare in sozialen Medien notwendig waren, erschließt sich mir nicht so ganz. Besonders seriös wirkt solch ein Gebaren leider nicht – zumal Samsung den Tweet vom Oktober mittlerweile wieder gelöscht hat.