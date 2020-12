Marques Brownlees Smartphone Awards 2020: Wo landet die iPhone 12-Generation?

Der YouTuber Marques Brownlee, auch bekannt als MKBHD, ist einer der bekanntesten seiner Zunft im Tech-Bereich und kommt auf mehr als 13 Millionen Abonnenten. Er hat nun in einem etwas mehr als 20-minütigen Video bei YouTube seine persönlichen Smartphone-Favoriten vorgestellt. Schon Ende November wagte der YouTuber Mrwhostheboss eine erste Einschätzung seiner persönlichen Smartphones des Jahres 2020 (zum Artikel).

Marques Brownlee hat sich für seine persönlichen Smartphone Awards 2020 extra in Schale geworfen und präsentiert in seinem Video die Gewinner in insgesamt neun verschiedenen Kategorien:

Bestes großes Smartphone

Bestes kompaktes Smartphone

Bestes Kamera-Smartphone

Bester Akku

Der Design Award

Bestes günstiges Smartphone

Pleite des Jahres

Stark Verbessert-Award

Smartphone des Jahres

Zu den Gewinnern zählen unter anderem auch Geräte von Xiaomi, Asus, Google und Samsung – aber auch Apple schneidet mit Awards in mehreren Kategorien hervorragend ab. Und soviel können wir schon jetzt sagen: Die Pleite des Jahres hat ein anderer Hersteller abgeräumt. Abschließend könnt ihr in Marques Brownlees YouTube-Video herausfinden, das wir unter dem Artikel eingebunden haben, welche Geräte die Awards gewonnen haben. Stimmt ihr Brownlees Auswahl zu?