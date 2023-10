Saphe Drive Pro: Verkehrswarner für nur 20,95 statt 40 Euro

Anzeige. Heute könnt ihr den Verkehrswarner Saphe Drive Pro besonders günstig kaufen, denn er kostet nur noch 20,95 Euro (zum Angebot) statt 40 Euro – Steuern und Versand inklusive. Nutzt im Saphe-Shop einfach den Gutscheincode APPGE15 im Warenkorb.

Sind wir mal ganz ehrlich: Saphe Drive Pro kann zwar auch vor Gefahrenstellen, Baustellen und mehr warnen, die wohl beliebteste Funktion ist allerdings der Blitzerwarner. In Deutschland ist die Nutzung nicht erlaubt, auf eigene Gefahr hin könnt ihr die Blitzerwarnungen aber auch hierzulande nutzen. Die Daten werden dabei von blitzer.de bezogen.

Der 59,5 x 36 x 15 Millimeter und 115 Gramm kleine Kasten kann per Klebehalterung am Armaturenbrett befestigt werden und hält mit einer vollen Ladung circa 2 Monate durch. In der Saphe Link-App lassen sich alle Einstellungen vornehmen, unter anderem könnt ihr die Töne und Warnsignale justieren oder wählen ob diese direkt über die Lautsprecher im Auto ausgegeben werden sollen. Ebenso lässt sich einstellen, wie viel früher vor einer Gefahrenstelle gewarnt werden soll.

Auf dem Display des Saphe Drive Pro wird die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt, ebenso gibt es akustische Warnungen, wenn man zu schnell unterwegs ist. Mit den zwei Buttons kann man Gefahren und Blitzer der Community melden oder bestätigen.

In unserem damaligen Test konnten wir festhalten: „Der kleine Kasten warnt zuverlässig vor Gefahrenstellen, Staus, Pannenfarzeugen, Baustellen und mehr. Gleiches gilt auch für feste und mobile Blitzer, wobei ich hier noch einmal sagen muss, dass diese Funktion rechtlich nicht genutzt werden darf. Was ihr daraus macht, bleibt euch überlassen …“

Saphe Drive Pro: Premium-Abo kostet 29,99 Euro pro Jahr

Saphe Drive Pro macht nur im Zusammenspiel mit dem Saphe Premium-Abo Sinn. Dann wird auch Apple CarPlay und Android Auto freigeschaltet, Geschwindigkeitsbegrenzungen werden angezeigt, der Geschwindigkeitsassistent wird freigeschaltet, es gibt eine Navigation in der App und mehr. Ohne Premium gibt es nur Warnungen vor Geschwindigkeitskontrollen und Radarkästen, Gefahren und Autos im Pannenstreifen. Eine Übersicht aller Funktionen gibt es hier.