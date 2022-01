Satechi stellt 4-fach-Ladegerät mit 165 Watt vor

Die verschiedenen Hersteller überbieten sich ja förmlich monatlich mit immer neuen Ladegeräten. Nun will sich Satechi den Spitzenplatz mit dem neuen 165W USB-C 4-Port Charger zurück erobern. Mit einem Preis von 120 US-Dollar muss man für das neue Ladegerät aber auch tief in die Tasche greifen, in Deutschland wird der Preis wohl auch um die 120 Euro liegen.

Dafür bekommt man aber auch Leistung satt geboten. Das 9,9 x 3,1 x 7,1 Zentimeter und 340 Gramm schwere Ladegerät liefert seine Gesamtleistung von 165 Watt. So viel habe ich in Geräten mit diesem Formfaktor noch nicht gesehen. Nützlich ist das vor allem dann, wenn man mehreren Geräte möglichst schnell aufladen will.

Während andere Ladegeräte die 100 Watt am schnellsten Port nur dann liefern, wenn kein zweites Gerät angeschlossen ist, sieht das bei der Neuerscheinung von Satechi anders aus. Die Leistung verteilt sich wie folgt:

1x USB-C: Bis zu 100W

2x USB-C: Bis zu 100W/60W

3x USB-C: Bis zu 60W/60W/45W oder 100W/30W/30W

4x USB-C: Bis zu 60W/45W/30W/30W

In der Praxis könnte das wie folgt aussehen: Ihr ladet ein MacBook, ein iPad und ein iPhone in voller Geschwindigkeit. Ausgenommen ist hier nur das neue MacBook Pro mit 16 Zoll, da das mit Apples Netzteil und dem MagSafe-Kabel bis zu 140 Watt verschlingen kann.