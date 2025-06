Schlummern oder Stoppen? iOS 26 macht es jetzt noch einfacher falsch zu tippen

In der Beta von iOS 26 hat Apple den Wecker-Bildschirm der Uhr-App ordentlich überarbeitet – und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Zeitanzeige ist jetzt deutlich größer, die Buttons für „Stopp“ und „Schlummern“ ebenfalls. Beide Schaltflächen sind gleich groß und nebeneinander am unteren Rand des Displays platziert. Das Ganze wirkt aufgeräumter und moderner – ganz im Stil des neuen iOS-Designs.

Doch so hübsch das Update auch aussieht, wirft es eine interessante Frage auf: Hat Apple da vielleicht ein altes Problem neu aufgelegt?

Denn tatsächlich gab es in der Vergangenheit bereits Versuche, zu verhindern, dass wir im Halbschlaf versehentlich auf „Stopp“ statt auf „Schlummern“ tippen. Ironischerweise haben frühere interne Tests bei Apple gezeigt, dass genau dieses Layout – zwei gleich große Buttons nebeneinander – das Risiko sogar erhöhen kann, sich morgens zu vertippen.

Apple hat das Verhalten untersucht und spricht sich gegen die Ergebnisse aus

Jack Fields, ehemaliger Apple-Ingenieur und mittlerweile Chefredakteur bei Kernel Extension, war an diesen Tests beteiligt. Damals wurde eine spezielle Version der Uhr-App verwendet, die per Heatmap analysierte, wo Menschen beim Aufwachen tatsächlich auf den Bildschirm tippen. Das Ziel: herausfinden, wie man versehentliche „Stopp“-Tipps vermeiden kann.

Laut Fields widerspricht das neue Design also den Erkenntnissen dieser Untersuchungen. Warum Apple sich trotzdem für diesen Weg entschieden hat? Vielleicht will man einfach ein einheitlicheres Design – oder man testet gerade selbst wieder, was am besten funktioniert.

Was klar ist: iOS 26 bringt viele visuelle Neuerungen mit sich. Und ob der neue Wecker-Style nun hilft oder nicht – er sieht auf jeden Fall schick aus. Bleibt nur zu hoffen, dass wir dadurch nicht noch öfter zu spät kommen.