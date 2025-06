Ecovacs Deebot Mini: Bunter Saug- und Wischroboter startet ab dem 1. Juli

Anfang Mai dieses Jahres haben wir bereits zum ersten Mal über den neuen Saug- und Wischroboter von Ecovacs, den Deebot Mini, berichtet. Das kompakte Gerät für die regelmäßige Bodenreinigung im eigenen Zuhause soll sich aufgrund der geringen Maße auch für die Reinigung in Ecken und kleineren Wohnungen eignen. Das Unternehmen Ecovacs bietet die eigenen Reinigungsprodukte fürs Smart Home bereits seit längerem in Deutschland an. Der Anfang Mai präsentierte Deebot Mini war zunächst in China erschienen, und steht jetzt auch auf dem europäischen Markt bereit.

Wie es der Name des Saug- und Wischroboters bereits verrät, ist der Ecovacs Deebot Mini kompakt gehalten und kann daher auch Ecken besser reinigen sowie mit seinem flachen Design auch unter Möbel fahren. Mit einem Durchmesser von 28,6 Zentimetern ist der Deebot Mini deutlich kleiner als viele seiner Konkurrenten, die meist auf etwa 35 Zentimeter kommen. Zudem ist der Deebot Mini besonders leise: Nur 55 dB werden im Betrieb erreicht, beim Entleeren in der Station kommt das Gerät auf 70 dB.

Ebenso kompakt wie der Reinigungsroboter selbst ist auch die Basisstation, die neben einem geringen Platzbedarf hinsichtlich der Grundfläche auch eine vergleichsweise niedrige Höhe aufweist. Der Hersteller gibt einen Platzbedarf von nur 0,12 qm an. Während des Saugvorgangs soll eine Seitenbürste für eine optimale Eckenreinigung sorgen, die Saugleistung beträgt laut Ecovacs 9.000 Pa. Die OZMO Turbo 2.0-Wischtechnologie mit rotierenden Hochdruckplatten sorgt parallel für streifenfreie Hartböden. Die ZeroTangle 2.0 Rollenbürste verhindert, dass sich Haare verheddern.

Heißlufttrocknung bei 45 Grad und Selbstreinigung inklusive

Mit seinem runden, geschwungenen Design, den transparenten Wasserbehältern und drei verschiedenen Farbvarianten bringt der Deebot Mini Abwechslung in den Wohnraum. Mit nur 38,5 cm Höhe passt die Reinigungsstation zudem in jede Ecke – und bietet dennoch das volle Paket: Automatische Staubabsaugung, Heißlufttrocknung bei 45 °C, Selbstreinigung und Wasser-Nachfüllung. Die kompakte Station benötigt kaum mehr Fläche als ein DIN-A3-Blatt – ideal für kleine Wohnungen mit wenig Platz und hohen Reinigungsansprüchen.

Dank TrueMapping 2.0 und laserbasierter Hinderniserkennung plant der Deebot Mini seine Route präzise, umfährt Hindernisse und findet sich auch bei wenig Licht zurecht. Er meidet Teppiche automatisch, sobald die Wischmopps angebracht sind – oder überquert sie gezielt im optionalen Teppich-Überquerungsmodus, wenn sie zwischen zwei Räumen liegen. Mit der kostenlosen Ecovacs-App lässt sich der Deebot Mini zudem einfach bedienen, egal ob unterwegs oder vom Sofa aus. Reinigung starten, pausieren, Zonen festlegen oder den Fortschritt verfolgen: Alles per Fingertipp. Sogar per Apple Watch lässt sich der Roboter steuern.

Der neue Ecovacs Deebot Mini steht nun auch in Deutschland zu einer UVP von 499 Euro im Handel bereit, beispielsweise bei Amazon. Zum Start gibt es vom 1. bis zum 14. Juli 2025 einen Einführungspreis von 399 Euro. Der Deebot Mini mit blauer Abdeckung ist ab sofort verfügbar, das Modell mit violetter Abdeckung voraussichtlich ab dem 24. Juli 2025. Wer die grüne Abdeckung bevorzugt, muss sich noch bis zum 16. August 2025 gedulden.