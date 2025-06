DeepL: Sprachangebot für Übersetzung von Texten und Dokumenten erweitert

DeepL gehört zu den besten Übersetzungsdienste weltweit: Auf die praktische Übersetzungs-App haben wir euch in der Vergangenheit schon mehrfach hingewiesen. Auch wir nutzen den Dienst, vornehmlich auf dem Mac, immer wieder gerne.

Nun gibt es Neuigkeiten von DeepL zu vermelden: Der Übersetzungsdienst erweitert das eigene Sprachangebot beim Übersetzen von Texten und Dokumenten. So wird der Service insgesamt drei neue Sprachen – Vietnamesisch, Hebräisch und eine Early-Access-Version für Thai, die derzeit über die DeepL API verfügbar ist – erweitert. Zudem bietet DeepL die eigene Funktion für die Dokumentenübersetzung nun auch in Arabisch und Chinesisch an.

Mit der Erweiterung des Sprachangebots auf nun insgesamt 36 Sprachen bedient DeepL insbesondere mit Vietnamesisch und Thai einen großen Bedarf seitens der fertigenden Industrie. Denn mittels DeepL können Unternehmen nun schneller, präziser und effizienter mit dortigen Partnern, Kunden, Produktionsstandorten, Teams oder Behörden kommunizieren. Mittels seiner auf geschäftliche Anforderungen zugeschnittenen Lösungen hilft DeepL Firmen, Kommunikationsbarrieren zu überwinden und ihre Vernetzung voranzutreiben.

Thai und Vietnamesisch vor allem für Unternehmen interessant

Das hat durchaus einen Grund: Immer mehr deutsche Unternehmen setzen zur Diversifikation ihrer Lieferketten auf Thailand und Vietnam als Produktionsstandorte. So sind inzwischen über 600 deutsche Unternehmen alleine in Thailand aktiv, tausende mehr arbeiten mit Zulieferern aus dem Land. Und Vietnam hat sich zu einem der global bedeutendsten Produktionsstandorte für Waren aus den Bereichen wie Elektronik, Kleidung, Schuhe und Möbel entwickelt. Insgesamt importierten deutsche Unternehmen 2024 zusammengerechnet Waren für über 23 Milliarden aus den beiden Ländern.

Gleichzeitig ist die Kommunikation mit internationalen Partnern, Kunden oder Teams weiterhin eine Herausforderung, da Englisch zwar als Lingua Franca der Weltwirtschaft anerkannt ist, allerdings nur von 20 Prozent der Weltbevölkerung fließend gesprochen wird. In der Folge kosten Sprachbarrieren und ineffiziente Kommunikation Unternehmen durchschnittlich bis zu 26.000 Euro jährlich aufgrund von verlorenen Arbeitsstunden – pro Angestelltem. Dies macht effektive Kommunikation in unserer global vernetzten Wirtschaft zu einem klaren Wettbewerbsvorteil.

Wer DeepL unter macOS verwenden will, kann die eigene Desktop-App des Übersetzers direkt von der Entwickler-Website herunterladen. DeepL für Mac ist ab macOS 13.0 oder neuer nutzbar und kann in der Basisversion kostenlos genutzt werden. Letztere reicht eigentlich für die meisten Übersetzungsanfragen aus, mit einem kostenlosen Konto bei DeepL können zudem längere Texte übersetzt werden. Alternativ steht auch eine mobile App für iPhones und iPads (App Store-Link) im App Store bereit.