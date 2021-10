Schneller als Apple: FiLMiC Pro unterstützt jetzt ProRes Video

Während Apple ProRes Video erst mit einem späteren Update für das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max verfügbar macht, bietet die Drittanbieter-App FiLMiC Pro (App Store-Link) schon jetzt Unterstützung für ProRes Video an. Dafür benötigt ihr das Update auf Version 6.17.0. Bevor wir auf die Neuerungen eingehen, hier noch eine kleine Erklärung, was ProRes Video überhaupt ist.

iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max kommen zudem mit ProRes, einem fortschrittlichen Videocodec, der sich als finales Ausgabeformat für Werbespots, Spielfilme und TV-Sendungen bewährt hat und eine höhere Farbtreue und geringere Kompression bietet. Ermöglicht wird dieser leistungsstarke neue Pro-Workflow durch die neue Kamerahardware, fortschrittliche Video-Encoder und -Decoder im A15 Bionic Chip sowie die neue Flash-Speicher Pipeline. Das iPhone ist das einzige Smartphone der Welt, das einen durchgängigen Workflow bietet – Aufnehmen, Bearbeiten und Teilen in Dolby Vision oder ProRes.

FiLMiC Pro ist die erste App, die ProRes Video auf dem iPhone 13 Pro und 13 Pro Max unterstützt. In den Einstellungen unter Auflösung kann man zwischen vier ProRes-Varianten wählen:

ProRes Proxy (170Mbps*)

ProRes LT (360Mbps*)

ProRes 422 (540Mbps*)

ProRes 422 HQ (735Mbps*) Alle vier Varianten sind 10-Bit und bieten 4:2:2 Chroma-Subsampling und All-Intra-Codierung. Wenn ProRes aktiviert ist, wird das mit einem schönen ProRes-Badge angezeigt. Der Zähler für die verbleibende Zeit in der oberen linken Ecke zeigt an, wie viel ungefähre Aufnahmezeit noch verfügbar ist. * Durchschnittliche Bitrate, die in Tests beim Filmen in 4K 30fps erreicht wurde.



FiLMiC Pro ist eine Profi-Video-Kamera-App, in der man so gut wie alles manuell justieren kann. Wie der Name schon sagt richtet sich das Tool an Profis und ambitionierte Hobby-Videographen, die alles aus der iPhone-Kamera herausholen wollen.

FiLMiC Pro kostet 14,99 Euro, ist mit iOS 13 und neuer kompatibel und 101,3 MB im Download groß.