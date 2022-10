Sky Go stürzt nach dem Start ab: Streaming-App mit Problemen

Möglicherweise wolltet ihr gestern mit eurem iPhone oder iPad die Bundesliga verfolgen oder das Formel-1-Qualifying aus Mexiko verfolgen. Solltet ihr dafür Sky Go (App Store-Link) verwendet haben, dürftet ihr nicht weit gekommen sein. Wie nicht nur meine eigenen Erfahrungen, sondern auch zahlreiche negative Rezensionen im App Store zeigen, stürzt die Streaming-App aktuell auf vielen Geräten direkt nach dem Start ab.

Ein fehlerbehebendes Update ist aktuell nicht in Sicht, doch das Problem könnt ihr ziemlich einfach selbst lösen. Löscht Sky Go einfach von eurem iPhone oder iPad und installiert es erneut. Beim nächsten Start lädt Sky Go wieder ordnungsgemäß, zeigt euch eine Cookie-Abfrage an und führt euch danach zum Login. Direkt nach Eingabe eurer Zugangsdaten könnt ihr Sky Go wieder problemlos nutzen.

Neues rund um Sky: Preiserhöhung und mögliche Übernahme

Das sind leider nicht die einzigen Nachrichten, die es aktuell rund um Sky gibt. Zahlreiche Kundinnen und Kunden haben in den vergangenen Tagen noch Post bekommen oder werden in den nächsten Wochen einen Brief erhalten. Das Abonnement wird zwischen 1 und 9,99 Euro teurer. Wie hoch genau, darüber ist man sich noch im Unklaren.

Ebenso spannend: Sky Deutschland steht angeblich zum Verkauf. Für schlappe 1 Milliarde Euro könnt ihr zuschlagen. Mögliche Interessenten: Laut Medienberichten Warner Bros, Telekom, Vodafone oder vielleicht sogar DAZN. Es könnte spannend werden…