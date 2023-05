Smarte Klimaanlagen-Steuerung von Tado für 69 Euro

Erst kürzlich hat Netatmo seine erste smarte Steuerung für Klimaanlagen vorgestellt. Ganz neu ist die Steuerung von bestehenden Anlagen per Infrarot-Signal nicht, denn genau so etwas bietet Tado schon seit einiger Zeit an.

Die Smarte Klimaanlagen-Steuerung V3+ kostet regulär 109,99 Euro, im Internet-Preisvergleich schwankte der Preis in den letzten Wochen zwischen 80 und 90 Euro. Direkt beim Hersteller könnt ihr jetzt noch günstiger zuschlagen, denn dort kostet das Set nur 69 Euro (zum Angebot).

So funktioniert die Smarte Klimaanlagen-Steuerung V3+ von Tado

Generell finde ich die Lösung von Tado optisch noch etwas ansprechen als den Ansatz von Netatmo. Aufgrund der Infrarot-Steuerung kann man das Modul ja nicht einfach irgendwo verstecken, sondern muss es mit Sichtverbindung zur Klimaanlage aufstellen.

Tado sieht eine Montage an der Wand vor, wobei die Smarte Klimaanlagen-Steuerung dann nicht nur die aktuelle Temperatur anzeigt, sondern auch zwei Pfeile zur Steuerung der Temperatur bietet. Man muss also nicht zwingend zum Smartphone oder einem Sprachassistenten greifen, wenn man die Temperatur regeln möchte.

Am Ende schickt das Smart Home Gerät von Tado die gleichen Infrarot-Signale, wie sie von der bisherigen klassischen Fernbedienung an die Klimaanlage gesendet wurden. Zudem hat man aber auch die Möglichkeit, aus der Ferne zu steuern oder Zeitpläne einzurichten.