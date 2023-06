iOS 17: Karten in Apple Maps offline verfügbar machen

Mit dem Start von iOS 17 im Herbst wird man in der Maps-App von Apple Karten für die Offline-Nutzung herunterladen können. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn man zum Beispiel in entlegenen Gegenden unterwegs ist oder im Urlaub keine Mobilfunkverbindung hat.

Offline-Karten ermöglichen die Turn-by-Turn Navigation, es kann die geschätzte Ankunftszeit eingesehen oder einfach nur in der Karte gestöbert werden. Heruntergeladene Karten können auch auf der Apple Watch genutzt werden, wenn das gekoppelte iPhone in Reichweite ist. Hier schließt Apple Karten mit Google Maps wieder auf, wo die Offline-Nutzung schon lange verfügbar ist.

Mit dem Update auf Version 17 zeigt Apple Karten auch die Verfügbarkeit von Ladestationen für E-Autos an. So lässt sich nicht nur die Position auf der Karte einsehen, es wird auch der aktuellen Status angezeigt. So können freie Ladestationen schneller gefunden werden. Ebenso kann man über diverse Filter die genau passende Säule mit dem richtigen Anschluss und der passenden Leistung finden.