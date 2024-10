Solargeneratoren mit LifePO4-Akkus von Jackery bis zu 500 Euro günstiger

Anzeige. Ihr interessiert euch für tragbare Powerstations, die man zusätzlich per Solar aufladen kann? Dann werft einen Blick auf die Solargeneratoren von Jackery, die heute besonders günstig angeboten werden – ihr könnt bis zu 500 Euro sparen. Diesmal sind auch die neuesten Modelle rabattiert, unter anderem der Solargenerator 1000 v2 sowie der stärkere Solargenerator 2000 Plus, die beide mit modernen LiFePO4-Akkus ausgestattet sind.

Jackery Solargenerator 1000 v2 ist für Einsteiger gedacht

Mit 1.070 Wattstunden liefert der kompakte Solargenerator ausreichend Power, um Smartphones, Tablets, Computer und mehr aufzuladen. Aber auch ein Föhn oder Wasserkocher können betrieben werden, da die Station bis zu 1.500 Watt unterstützt. Gleichzeitig sind die USB-C-Ports mit 100 Watt besonders schnell, um beispielsweise ein MacBook rasch wieder einsatzbereit zu machen.

Ich nutze weiterhin den Vorgänger und mag Jackery als Marke. Die Powerstations sind sehr gut verarbeitet, robust und einfach zu handhaben. Ihr könnt die Powerstation innerhalb einer Stunde über eine Steckdose aufladen und dann mitnehmen. Besonders umweltschonend ist aber die Aufladung via Solar, und im aktuellen Bundle könnt ihr euch die Powerstation zusammen mit dem 100-Watt-Solarpanel günstiger sichern.

Die Solarpanels von Jackery sind hochwertig und sofort einsatzbereit. Ihr müsst das Panel einfach aufklappen und könnt es mit den Standfüßen zur Sonne ausrichten. Mit einem DC-Kabel schließt ihr das Modul an die Powerstation an und ladet so den Akku mit Sonnenenergie auf – das ist einfach ein tolles Gefühl.

Die zusätzliche App-Anbindung ist ein nettes Extra, allerdings kann ich bei einem Solargenerator darauf verzichten. Die Werte lassen sich nämlich auch einfach auf dem Display ablesen.

Der Jackery Solargenerator 1000 v2 kostet zusammen mit dem SolarSaga-100-Watt-Solarpanel derzeit nur 849 Euro statt 1.299 Euro – ihr könnt 450 Euro sparen! Zuschlagen könnt ihr sowohl bei Amazon als auch direkt im Jackery-Shop.

1.076 Bewertungen Jackery Solargenerator 1000 v2 mit 100W Solarpanel, 1070Wh LiFePO4 Tragbare... Leichter und Kleiner: Als 1kWh LiFePO4 tragbare Powerstation, ist die Jackery 1000 v2 20% kleiner und 10% leichter als andere Hauptprodukte, mit...

Schnellere und vielseitige Energieversorgung: Die Jackery 1000 v2 lädt sich in nur 1 Stunde vollständig auf, 7-mal schneller als die...

Jackery Solargenerator 1000 v2 + 100W Solarmodul 1.299 EUR 849 EUR im Jackery-Shop kaufen

Wenn es etwas mehr sein darf: Jackery Solargenerator 2000 Plus

Die Plus-Reihe von Jackery setzt ebenfalls auf moderne LiFePO4-Akkus, und die Variante 2000 Plus bietet 2.042,8 Wattstunden. Optional könnt ihr die Kapazität mit Zusatzakkus sogar auf enorme 12 kWh erweitern.

Natürlich ist der Solargenerator etwas größer und schwerer, allerdings gibt es Rollen, um die Station einfach zu bewegen. Da die Station bis zu 3.000 Watt unterstützt, könnt ihr auch Großgeräte anschließen und betreiben. Unter anderem stehen euch drei herkömmliche Steckdosen, zwei USB-C-, zwei USB-A- und ein 12-Volt-Anschluss zur Verfügung.

Besonders smart ist die Aufladung mit dem 200-Watt-Solarpanel, das in diesem Bundle enthalten ist. Ich selbst nutze genau dieses faltbare Solarmodul und bin von der Handhabung und auch von der Leistung mehr als zufrieden. In einer Tasche könnt ihr alles verstauen, und auch dieses Modul ist binnen weniger Minuten aufgebaut, ausgerichtet und angeschlossen.

Wenn es etwas mehr sein darf, ist dieses Bundle das richtige für euch. Statt 2.899 Euro kostet das Set nur noch 2.399 Euro – ihr spart also 500 Euro! Das Angebot ist jedoch nur im Jackery-Shop gültig.