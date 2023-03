Sonos Era 100 im Test: Einfach in allen Belangen besser

Den neuen Sonos Era 300 für 499 Euro haben wir euch bereits ausführlich vorgestellt. Nun folgt ein weiterer Test für den Sonos Era 100, denn jeder der beiden neuen Smart Speaker hat einen eigenen Artikel verdient. Der Era 100 ist der Nachfolger des Sonos One – und er ist quasi in allen Belangen besser.

Nur beim Preis muss man ein paar Abstriche machen. Während der Sonos One für 229 Euro erhältlich ist und der Preis beim Verzicht auf die Sprachassistenten sogar auf 199 Euro fällt, kostet der neue Sonos Era 100 direkt beim Hersteller mal eben 279 Euro (Amazon-Link). Für diesen Aufpreis bekommt man aber auch einiges geboten.

Neues, aber doch vertrautes Design

Auch wenn das Design angepasst wurde, hat sich der Formfaktor beim Wechsel vom Sonos Play:1 auf den One nur geringfügig verändert. Beim Era 100 sieht das anders aus. Der Lautsprecher ist nicht nur zwei Zentimeter höher, sondern auch viel runder geformt. Und dass es sich dabei nicht nur um Luft im Inneren handelt, zeigt ein Blick auf das Gewicht: Eine Zunahme von 1,85 auf 2,02 Kilogramm.

Anders als beim Era 300 hat Sonos bei der kleinen Neuerscheinung allerdings auf Experimente verzichtet. Auch wenn der Formfaktor anders ist, sieht der Era 300 doch absolut vertraut aus. Ein klassischer kleiner Sonos-Lautsprecher eben, wie immer erhältlich in Schwarz oder Weiß.

Trueplay für alle und verbesserte Steuerung

Natürlich verfügt auch der Era 100 über die bekannte Trueplay-Klangverbesserung. Diese lässt sich genau wie beim großen Bruder Era 300 auch mit Hilfe der Mikrofone direkt im Lautsprecher durchführen – eine praktische Neuerung für Android-User. Wenn ihr etwas mehr Zeit und ein unterstütztes iOS-Gerät mitbringt, ist aber auch die manuelle Trueplay-Optimierung möglich, die noch besseren Klang liefert.

Optimiert wurde auch die Steuerung. Die drei kapazitiven Buttons gibt es zwar immer noch, dafür gibt es aber eine ins Gerät eingelassene Lautstärke-Leiste. Darüber lässt sich die Lautstärke noch einfacher und nahezu blind einstellen. Die freigewordenen Buttons nutzt Sonos für das Springen zum nächsten oder vorherigen Lied.

Zwei neue Buttons gibt es auch auf der Rückseite. Mit einem kleinen Schalter lassen sich die Mikrofone komplett abstellen – als Ergänzung zum bekannte Button für die Sprachsteuerung auf der Oberseite. Zudem gibt es einen Bluetooth-Knopf, dank dem der Sonos Era 100 zu einem gewöhnlichen Bluetooth-Lautsprecher wird und auch ohne das heimischen WLAN angesprochen werden kann.

In Kombination mit der Sonos-App und der WLAN-Verbindung funktioniert der neue Era 100 natürlich wie jeder andere Sonos-Lautsprecher. Es gibt die komplette Multiroom-Unterstützung, ebenso ist eine Kopplung mit einer Soundbar, einem Sub oder einem weiteren Era 100 als Stereo-Paar möglich. Auch Amazon Alexa, Apple AirPlay 2 oder die Anbindung an Spotify gehören mit zum Funktionsumfang. Mit einem kleinen Adapter lassen sich sogar externe AUX-Quellen anschließen.

Der Klang-Test im Vergleich zum Sonos One

Aber wie schlägt sich der neue Sonos Era 100 denn nun klanglich, insbesondere im Vergleich zum altbekannten Sonos One? Beim älteren Lautsprecher bin ich ja bisher super zufrieden mit dem Klang gewesen, mit dem Nachfolger legt Sonos aber noch einmal eine Schippe drauf.

Den dank neuer Anordnung der Treiber möglich gemachten Stereo-Effekt höre ich mit meinen Ohren zwar nicht unbedingt raus, dafür ist die Verbesserung des Klangs im Vergleich zum Sonos One sofort hörbar. Der Era 100 bringt viel mehr Volumen mit, gleichzeitig ist die abgespielte Musik deutlich klarer.

Rechtfertigt das einen Wechsel vom One zum Era 100? Dafür müsste man das Geld aus meiner Sicht schon wirklich sehr locker sitzen haben. Wenn man allerdings einen der beiden Lautsprecher neu kaufen möchte, dann fällt meine Wahl ganz klar auf den Era 100. Er kostet zwar mehr, den Preisunterschied egalisiert der neue Lautsprecher aber mit einem spürbar verbesserten Klang und vielen neuen Funktionen. Dazu zählt übrigens auch der Standby-Verbrauch, den Sonos ungefähr halbiert hat.