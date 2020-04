Spotify zählt jetzt 130 Millionen zahlende Abonnenten

Die Auswahl an Musikstreamingdiensten ist groß. Ich bin seit Jahren zahlender Kunde bei Spotify und sehe bisher keinen Grund für einen Wechsel – auch Apple Music konnte mich bisher nicht überzeugen. Dass Spotify der Marktführer ist, bestätigen auch die neusten Quartalszahlen.

Wie Spotify mitteilt, gibt es aktuell 130 Millionen zahlende Premium-Abonnenten. 6 Millionen sind im ersten Quartal 2020 dazu gekommen. Und das kommt nicht von ungefähr: Die aktuelle Corona-Situation hat das Konsumverhalten von Musik verändert denn nun sei „jeder Tag wie ein Wochenende“.

Spotify erklärt weiter:

Zwei von fünf Verbrauchern, die wir in den USA befragten, gaben an, dass sie Musik hören, um mehr Stress zu bewältigen, als sie es normalerweise tun, was den jüngsten Anstieg bei der Suche nach ‚chill‘ und ‚instrumental‘ erklärt.