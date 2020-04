iOS 13.5 Beta: Corona-Schnittstelle und Face ID mit Masken

Gestern Abend hat Apple die erste Beta für iOS 13.5 sowie iPadOS 13.5 veröffentlicht. Eigentlich sind wir schon bei der dritten Beta, denn die neue Version baut auf iOS 13.4.5 Beta 2 auf. Da ein neues SDK integriert wurde, muss das Update eine neue Versionsnummer erhalten. Aber was ist neu in iOS 13.5 Beta 3 und iPadOS 13.5 Beta 3?

Natürlich ist in dieser neuen Version die Schnittstelle für die neue Corona-Tracking-Funktionalität verbaut, die Apple gemeinsam mit Google entwickelt hat. Die Funktion ist zunächst in den iOS-Einstellungen versteckt und lässt sich dort unter Datenschutz > Health deaktivieren. In der ersten Beta hat Apple den folgenden Hinweis-Text unter den Schalter gesetzt:

Das iPhone verwendet Bluetooth, um Ihre zufälligen IDs sicher mit Geräten in der Nähe zu teilen und deren IDs zu sammeln. Dadurch kann eine App Sie benachrichtigen, wenn Sie möglicherweise mit COVID-19 in Berührung gekommen sind. Zufalls-IDs werden nach 14 Tagen gelöscht. Von Ihnen autorisierte Apps können Sie benachrichtigen, wenn Sie COVID-19 ausgesetzt waren. Sie können sich auch dafür entscheiden, Ihre COVID-19-Diagnose anonym weiterzugeben.

Klar ist: Mit dem Update holt man sich zunächst nur eine Schnittstelle ins Haus, die deaktiviert werden kann. Die echte Funktionalität wird erst verfügbar sein, wenn es auch entsprechende Apps gibt – und die wird zum Start natürlich nicht jeder bereitstellen können. Apple öffnet die Schnittstelle nur für Gesundheitsbehörden der verschiedenen Länder.

Face ID mit Verbesserungen für Masken-Träger

Vielleicht ist es euch in den vergangenen Tagen schon aufgefallen, wenn ihr eine Maske getragen habt und euer iPhone mit Face ID entsperren wolltet: Es ist schon ein bisschen umständlich. Nachdem das Gesicht nicht erkannt wurde, muss man zunächst nach oben Wischen und dann den Passcode eingeben. Mit iOS 13.5 wird sofort erkannt, dass man eine Maske trägt – und die Passcode-Eingabe öffnet sich ohne einen zusätzlichen Fingerwisch.

FaceTime jetzt weniger chaotisch

In FaceTime-Gruppenanrufen mit mehr als drei Teilnehmern hat Apple seit iOS 12 ein neues Features eingebaut: Die Person, die gerade redet, wird größer dargestellt. Das führt dazu, dass auf dem Bildschirm immer Bewegung vorhanden ist und der Gruppenanruf zum Teil etwas chaotisch wirkt. Die Funktion mag bei sehr großen Gruppen durchaus nett sein, bei drei oder vier Personen, die auf dem Bildschirm gezeigt werden, ist das aber eher nervig. Mit dem kommenden Update wird man diese Funktion in den FaceTime-Einstellungen deaktivieren können.