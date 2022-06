Telegram Premium: Das Bezahl-Abo kommt noch in diesem Monat

Ich habe Telegram (App Store-Link) zwar auf meinem iPhone installiert, nutze es aber wirklich nicht regelmäßig. Tatsächlich bin ich nur in einigen wenigen Gruppen angemeldet, um auch unterwegs mit dem iPhone schnell auf einige Informationen zurückgreifen zu können.

Solltet ihr den Telegram Messenger dagegen intensiver und regelmäßiger nutzen, könnte euch die Ankündigung des Gründers Pavel Durov durchaus interessieren: Es kommt ein Premium-Abo für Telegram. Und das sogar noch in diesem Monat.

Bereits in der Vergangenheit hat Telegram verschiedenen Möglichkeiten der Finanzierung getestet, unter anderem auch die Anzeige von Werbung in privaten Chats. Das sei sogar sehr erfolgreich gewesen, allerdings ist man der Überzeugung, dass das nicht der Weg der Finanzierung sein sollte. Stattdessen will man Premium-Funktionen anbieten, die von denen bezahlt werden sollen, die Telegram intensiv nutzen.

Eine der Funktionen, die in der Vergangenheit besonders häufig nachgefragt wurde, ist das Versenden von besonders großen Dateien. Bis zu 4 GB sollen sich demnächst auf einen Schlag über den Messenger verschicken lassen. Und genau das könnte der Ansatz von Telegram sein: Wer spezielle Funktionen nutzen möchte, der muss bezahlen.

Telegram Premium soll rund 5 US-Dollar pro Monat kosten und noch im Juni starten. Man darf gespannt sein, was Nutzerinnen und Nutzern dafür als Gegenwert geboten wird.