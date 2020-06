Telekom: Neuer Smart Speaker Mini steuert Telekom-Dienste per Stimme

Der erste Smart Speaker der Telekom wurde bereits im letzten Jahr präsentiert und war zum Start für 99 Euro erhältlich. Mit dem Gerät wird die Stimme zur Fernbedienung: Dienste der Telekom wie MagentaTV, Magenta SmartHome und Telefonie lassen sich einfach per Sprachbefehl steuern. Auf Zuruf wird so das Licht oder die Temperatur zuhause an die jeweilige Stimmung angepasst. Auch das Tippen auf der Fernbedienung bei der Suche nach der Lieblingsserie im TV wird obsolet. Und selbst beim Telefonieren bleiben die Hände frei: Ohne zusätzliches Gerät telefonieren die Nutzer ganz einfach per Sprachwahl über ihren Festnetzanschluss der Telekom.

Mit dem Smart Speaker Mini der Telekom ist nun ein neues Modell erschienen, das entweder als Mietgerät für 1,95 Euro im Monat oder zu einem festen Kaufpreis von 49,99 Euro zu erwerben ist. Der neue kleine Sprachassistent ermöglicht es, bequem Radio zu hören, die Lieblingsmusik über Spotify Connect auszuwählen oder Wetter und Nachrichten abzuspielen. Auch Alltagsaufgaben wie Einkaufslisten oder Erinnerungen kann man ihm ganz einfach diktieren.

Zusätzlich ist Amazon Alexa als zweiter Sprachdienst im kleinen Smart Speaker Mini integriert und bietet so noch weitere Funktionen. Wenn der Nutzer Alexa eingerichtet hat, können beide Assistenten parallel genutzt werden. Ist Alexa aktiviert, leuchtet der Mini blau statt magenta.

Drei Designfolien ab dem 22. Juni verfügbar

Wer bereits den großen Smart Speaker-Bruder in größeren Räumen verwendet, kann jetzt die kleine Variante in der Küche oder im Schlafzimmer hinzufügen. Neben den Basisfarben schwarz und weiß sind ab dem 22. Juni 2020 auch drei Designfolien für den Smart Speaker Mini erhältlich. So lässt sich das Gerät an eigene Designvorlieben und das Interieur zuhause anpassen.

Auch die Privatsphäre soll beim Telekom Smart Speaker Mini großgeschrieben werden: “Der Smart Speaker Mini gewährleistet Datensicherheit nach europäischen Richtlinien und bietet höchste Datensicherheit”, berichtet die Telekom. “Das heißt, die Verarbeitung der Daten erfolgt ausschließlich innerhalb der Europäischen Union und erfüllt die hohen Datenschutzstandards der Telekom.” Auf der Website der Telekom kann der Smart Speaker Mini in schwarzer und weißer Farbe ab sofort bestellt werden.