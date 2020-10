Terraria: Sandbox-Game erhält Update mit noch mehr Inhalten

Mit über 1250 Waffen, Rüstungen, Tränke und mehr, 50 Block-Typen, über 300 Monster, weiteren Szenarios, dynamisches Wasser und vieles, vieles mehr, kommt im bekannten Sandbox-Game Terraria (App Store-Link) so schnell keine Langweile auf. Zudem verzichtet das 5,49 Euro teure Spiel komplett auf In-App-Käufe – habt ihr das Spiel einmal erworben, könnt ihr ohne nervige Wartezeiten und Co. spielen. Terraria erinnert dabei etwas an das bekannte Minecraft, denn auch hier könnt die Welt nach euren Vorlieben umgraben und umbauen.

Terraria ist nun seit mehr als fünfeinhalb Jahren im App Store vertreten – und erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Das Sandbox-Adventure wurde im Verlauf der Jahre mehr als 32 Millionen Mal verkauft und erschien erstmals 2011 als Variante für den PC. Die Entwickler werden daher nicht müde und reichen immer wieder neue Updates nach.

In der nun veröffentlichten Version 1.4.0.5.0, die seit kurzem im deutschen App Store zum Download bereit steht, gibt es in der mobilen Version des Spiels zahlreiche neue Inhalte. So heißt es von den Entwicklern im App Store: „Terraria Mobile wurde von Grund auf neuentwickelt – neu und verbessert und jetzt mit allen Inhalten aus dem epischen ‚Journey’s End‘ 1.4-Update.“ Dazu zählen unter anderem:

Meister- und Reise-Modi, in denen die Spieler über sich hinauswachsen und das Gameplay an die eigenen Vorstellungen anpassen können

Komfort-Features – vom Blocktausch über den Leere-Tresor und Boss-Gesundheitsanzeigen bis zum anpassbaren Interface

Atmosphären- und Wettereffekte spielen eine größere Rolle als jemals zuvor

Das Terraria-Bestiarium, mit dem man nachverfolgen kann, welche Gegner, Verbündete und Wesen man getroffen hat

Neue Widersacher, darunter brandneue Bosse und Events

Zusätzliche Biome und Mini-Biome unter und über der Erde, die man erkunden kann

Grafik-Verbesserungen und mehr als 20 neue Musikstücke

Das Update auf Version 1.4.0.5.0 ist für alle Nutzer von Terraria kostenlos und kann ab sofort aus dem deutschen App Store geladen werden. Weitere Infos gibt es auch auf der offiziellen Website (https://terraria.org) zum Sandbox-Game.