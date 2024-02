WaterField Designs Mason Crossbody: Kompakte Taschen für MacBooks und Co.

Wer seine Apple-Geräte sicher verstauen und transportieren will, ist bei der Suche nach einer passenden Tasche sicherlich bei uns im Blog schon einmal auf die US-amerikanische Taschenmanufaktur WaterField Designs gestoßen. Seit vielen Jahren fertigt man vor Ort im kalifornischen San Francisco hochwertige Taschen, Sleeves, Rucksäcke, Reisetaschen und mehr für Apple-Produkte, Gadgets und Tech-Zubehör.

Vor kurzem hat WaterField Designs auch die neue Mason Crossbody-Serie im eigenen Webshop veröffentlicht: Die Taschen sind in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Materialien erhältlich und weisen ein besonders schmales und kompaktes Design auf. Ich hatte die Gelegenheit, mir die Mason Crossbody-Reihe anhand von zwei Exemplaren – eines für MacBooks und andere Laptops sowie eines für iPhone, iPad mini und Co. – genauer anzusehen.

Den Anfang macht der Mason Crossbody für Laptops und größere Tablets wie das MacBook Pro/Air, oder auch das iPad Pro 12.9″. Der Mason Crossbody ist in dieser Variante in zwei Größen, „Compact“ für MacBooks bis 14″, und „Full“ für MacBooks bis 16″, zu haben. Die minimalistische Laptop- und Zubehörtasche kombiniert edles Vollnarbenleder mit Nylon oder Canvas. In der plissierten Vordertasche aus Vollnarbenleder lässt sich sogar ein Ladegerät verstauen, und in den Innentaschen weiteres Zubehör unterbringen.

Mit abnehmbarem Schultergurt flexibel einsetzbar

Besonders praktisch: Der Mason Crossbody kann zum einen als MacBook-Sleeve unter dem Arm getragen werden, oder auch über einen optionalen Schultergurt zur Umhängetasche umfunktioniert werden, je nachdem, welche Möglichkeit besser zur eigenen Situation passt. Auf der Rückseite der Tasche ist zum besseren Transport noch ein schmaler Tragegriff aufgenäht. Mein „Compact“-Modell für mein MacBook Air 13″ wiegt rund 550 Gramm und verfügt über Maße von 33,7 x 24,1 x 3,8 cm, und kommt aus schwarzem ballistischen Nylon mit Lederakzenten in der Farbe „Chocolate“ daher.

Damit das MacBook bestmöglich geschützt ist, ist das Hauptfach für den Apple-Laptop mit einem Polster versehen und einem weichen schwarzen Mikrofaserstoff bezogen. Um Kratzer am MacBook durch den Reißverschluss zu verhindern, wurde beidseitig eine weiche Wulst vernäht. Im vorderen Reißverschlussfach sorgt orangefarbener Innenstoff dafür, dass man Kleinigkeiten wie Kabel, Schlüssel oder Adapter schnell wiederfindet, zudem gibt es Einschübe für drei Stifte und zwei weitere kleine Mesh-Fächer.

Der Mason Crossbody für MacBooks und Co. kann zu Preisen ab 219 USD für die „Compact“-Version im Webshop von WaterField Designs bestellt werden. Die größere Variante für MacBooks bis 16 Zoll kostet 229 USD, optional kann noch ein verbesserter Umhängegurt inklusive Schulterpolster mitbestellt werden, der 20 USD kostet.

WaterField Mason EDC Pouch: Für iPhones und iPad mini

Wer hingegen ohne den Transport eines MacBooks auskommt und lediglich iPhone, Schlüssel und vielleicht auch ein iPad mini im Alltag von A nach B mitnehmen möchte, findet mit dem WaterField Mason EDC Pouch die richtige Lösung. Prinzipiell handelt es sich bei der kleinformatigen Umhängetasche um eine Miniatur des oben vorgestellten Mason Crossbodys, die lediglich 330 Gramm wiegt und 23,5 x 15,2 x 5,1 cm groß ist.

Anstelle eines gepolsterten Laptopfachs gibt es ein großes Hauptfach, das dunkelgrau-silberfarben gehalten ist und über ein kleines gepolstertes Seitenfach verfügt, in dem sich ein iPad mini, ein eBook Reader oder andere Geräte ähnlicher Größe sicher verstauen lassen. Zudem gibt es zwei weitere kleine Fächer im Hauptfach, ebenso wie einen Karabiner, an dem sich ein Schlüssel zum besseren Wiederfinden anbringen lässt. Die gefaltete Reißverschlusstasche auf der Vorderseite bietet Platz für sperrige Gegenstände und bewahrt schnell zugängliche Dinge sicher auf.

Der flexibel einsetzbare Mason EDC Pouch kann mit dem mitgelieferten Schultergurt als Crossbody-Tasche oder als Zubehörtasche in einer Arbeitstasche verwendet werden. Stabile Karabinerhaken zur Befestigung am Schultergurt bewegen sich zudem mit den Körperbewegungen mit und sorgen so für einen hohen Tragekomfort.

Auch der WaterField Mason EDC Pouch ist wie der größere Bruder in drei Farbvarianten – ballistisches Nylon und schwarzes Leder, ballistisches Nylon mit braunem Leder und Canvas mit braunem Leder – erhältlich und kostet im Webshop jeweils 129 USD inklusive eines Schultergurtes. Beachtet wie immer bei Bestellungen aus den USA, dass neben der Versandkosten auch noch Gebühren und Zölle auf euch zukommen können.