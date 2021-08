Teufel Radio One: Neuer Radiowecker startet für 169,99 Euro

Der Berliner Audio-Experte Teufel hat mit dem Radio One einen neuen HiFi-Radiowecker im Sortiment. Dieser wird ab sofort in den Farbvarianten Schwarz und Hellgrau für je 169,99 Euro verkauft.

Der 24 x 9 x 8 Zentimeter große Wecker bietet zwei leicht seitlich nach außen geneigte 2-Zoll-Vollbereichstreiber sowie eine große Passivmembran auf der Rückseite an. Zusammen mit der von Teufel entwickelten Dynamore-Technologie gibt es einen typisch guten Klang.

Klassisch über UKW oder digital via DAB+ kann man Radio empfangen, wobei ihr je Empfangsweg drei Speicherplätze zur Verfügung habt. Wer mal kein Radio hören möchte, streamt die Wunschmusik vom Handy oder Tablet per Bluetooth oder schließt einen Zuspieler über den Miniklinkeneingang an.

Gleichzeitig fungiert das Radio One auch als Wecker. Zur Wahl stehen zwei separate Wecker, ein Sleeptimer sowie Tasten für Bluetooth, UKW und DAB+. Das Display hinter einer Stoffbespannung zeigt alle wichtigen Details an und kann auch abgedunkelt oder ausgeschaltet werden. Möchte man nicht von Radiomoderatoren geweckt werden, kann man auch vier vorinstallierte Wecktöne nutzen. Der Wecker-Ton Berlin ist übrigens das Glockenspiel der Gedächtniskirche.

Das ist das Radio One