The Sky by Redshift Astronomie: Einsteiger-App zur Himmelserkundung

Mit der App Redshift Sky Pro (App Store-Link) gibt es bereits eine herausragende iOS-App zur Himmelsbeobachtung von United Soft Media. Mit einem aktuellen Kaufpreis von 9,99 Euro ist diese allerdings auch nicht ganz günstig. Seit kurzem gibt es nun mit The Sky by Redshift Astronomie (App Store-Link) auch eine kostenlose Anwendung, die sich an Astronomie-Einsteiger richtet und werbefinanziert ist. Die App für iPhone und iPad ist 391 MB groß und erfordert zur Installation iOS 10.0 oder neuer auf dem Gerät. Auch an eine deutsche Lokalisierung wurde bereits gedacht.

Mit The Sky by Redshift Astronomie sollen nun also auch Anfänger im Bereich der Himmelserkundung eine Möglichkeit bekommen, Himmelskörper identifizieren zu können. Dazu stellt die Anwendung einiges an integrierten Sternenbildern, Deep Sky-Objekte und mehr bereit. In der App Store-Beschreibung von USM sind die folgenden Charakteristika gelistet:

Mehr als 9.000 Sterne

88 Sternbilder

Hunderte von Monden, Asteroiden und Kometen

200 spektakuläre Deep Sky-Objekte mit exakter Positionsberechnung und Bewegungsverfolgung in Echtzeit

Identifizieren Sie Planeten, Monde, Kometen und Satelliten und verfolgen Sie deren Bahn

Unternehmen Sie atemberaubende Flüge durch das Weltall zu weit entfernten Sternen und farbenprächtigen Nebeln

Lassen Sie sich zeigen, was heute Abend am Himmel los ist

Lernen Sie astronomische Phänomene und Ereignisse zu verstehen

Ist der eigene Wissensdurst mit diesen Optionen noch nicht gestillt, besteht die Möglichkeit, für 2,99 Euro/Jahr eine Premium-Version von The Sky by Redshift Astronomie freizuschalten. Der Betrag schaltet die App komplett werbefrei und bietet weitere 3D-Raumflüge sowie erweiterte Kapitel zu „Astronomie entdecken“. „Zusätzlich gibt es eine topaktuelle Führung zur US-Mission MARS 2020 mit Bildern und Animationen von der Landung auf dem Mars und der Umgebung des Mars-Rovers Perseverance. Astronomie-Experten sei weiterhin die App Redshift Sky Pro empfohlen, die einen erweiterten Umfang bietet.