Tim Cook: Apple Vision Pro reiht sich in „Pantheon der bahnbrechenden Produkte“ ein

In der letzten Woche ist Apples AR-/VR-Headset Apple Vision Pro offiziell in den USA gestartet. Apple-CEO Tim Cook hat daraufhin ein Memo an die Apple-Angstellten verschickt, in dem er ihnen für ihre Arbeit am Freitag vorgestellten Apple Vision Pro-Headset dankt.

In dem Memo, das Bloomberg vorliegt, vergleicht Cook das Vision Pro-Headset mit dem Mac, dem iPhone, dem iPad und der Apple Watch und sagt, dass es sich in Apples „Pantheon der bahnbrechenden Produkte“ einreiht, die sowohl „Apple definiert“ als auch „die Technologie, wie wir sie kennen, neu definiert“ haben.

Cook besuchte den Apple Store Fifth Avenue in New York anlässlich der Vorstellung des Vision Pro und sagte, es sei „unglaublich“ zu sehen, wie die Leute das Vision Pro zum ersten Mal ausprobieren und sehen, wie das „Unmögliche möglich wird“. Laut Cook sei dies „erst der Anfang“ des räumlichen Computings und der Auswirkungen, die Apple mit dem Vision Pro erzielen werde. Apple glaubt, dass damit „unglaubliche Möglichkeiten“ gegeben sein werden. Das ist Tim Cooks Memo im Wortlaut:

„Heute haben wir Apple Vision Pro vorgestellt und damit eine völlig neue Ära des räumlichen Computings eingeleitet. Momente wie dieser sollten uns alle innehalten lassen – um zu feiern, was wir erreicht haben, und um über das unglaubliche Potenzial nachzudenken, das noch vor uns liegt. Heute Morgen war ich mit unserem Team in der Apple Fifth Avenue, wo die Aufregung über diesen Moment mit Händen zu greifen war. Es ist unglaublich, wenn man sieht, wie Menschen Apple Vision Pro zum ersten Mal erleben. Das Unmögliche wird direkt vor ihren Augen möglich, und oft fehlen ihnen die Worte, um diese Erfahrung zu beschreiben. Es ist wirklich eine Technologie, die man sehen – und durchschauen – muss, um es zu glauben. Und es war wirklich ein Geschenk, zu hören, wie die Kunden ihr Erstaunen, ihre Emotionen und ihre Träume für dieses unglaubliche Gerät, das wir geschaffen haben, zum Ausdruck brachten. Das ganze Erlebnis hat die Bedeutung dieses Moments und die wichtige Rolle unserer Einzelhandelsteams bei der Bereitstellung dieser beispiellosen Technologie für die Welt noch einmal unterstrichen. Apple Vision Pro vereint Tausende von Innovationen, um ein Produkt zu schaffen, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Es ist eine außergewöhnliche Leistung, und wie viele von Ihnen bestätigen können, hat die Entwicklung Jahre gedauert. Die Apple Vision Pro ist dank Ihnen Wirklichkeit geworden – dank Ihres Engagements, Ihrer Leidenschaft und Ihrer Beiträge zu der besonderen Kultur, die Innovationen bei Apple vorantreibt. Mein besonderer Dank gilt allen Teams, die sich diesem Projekt gewidmet haben und über viele Jahre hinweg unzählige Stunden investiert haben, um die Grenzen des Möglichen noch einmal zu erweitern. Für uns ist natürlich das Wichtigste an Apple Vision Pro, wie es das Leben unserer Kunden bereichert – es stärkt die Verbindung, setzt Potenziale frei und befähigt Menschen, Dinge zu erreichen, die auf andere Weise einfach nicht möglich wären. Es ist zutiefst bewegend, sich vorzustellen, wie Menschen ihre schönsten Erinnerungen wieder aufleben lassen oder sogar einen geliebten Menschen mit einem Verwandten bekannt machen, den sie nie kennenlernen konnten. Es ist aufregend, sich die unglaublichen neuen Unterhaltungsmöglichkeiten vorzustellen, die unsere Kunden entdecken werden, und die innovativen Apps, die unsere fantastischen Entwickler entwickeln werden. Es ist aufregend, an all das zu denken, was sich dadurch für die Industrie auf der ganzen Welt auftut, und an die unglaublichen Möglichkeiten, die noch vor uns liegen. Denn mit Spatial Computing ist dies erst der Anfang der Auswirkungen, die wir erzielen können. Vor zwei Wochen haben wir den 40. Jahrestag des Mac gefeiert, ein revolutionäres Gerät, das die Welt verändert und den Grundstein für jahrzehntelange Innovationen gelegt hat. Als wir den iPod mit der Welt teilten, steckten wir über Nacht tausend Songs in die Taschen unserer Kunden. Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir das iPhone auf den Markt brachten. Wir wussten, dass wir etwas Besonderes hatten, aber keiner von uns konnte die tiefgreifenden Auswirkungen auf unser tägliches Leben vorhersehen. Dann kam das iPad, eine magische Glasscheibe, die sich in alles verwandeln lässt, was man möchte, und die Millionen von Menschen neue Formen der Verbindung und Kreativität ermöglicht. Mit der Apple Watch vergeht kein Tag, an dem ich nicht eine Nachricht von einem Nutzer erhalte, der über ihre lebensrettende Wirkung berichtet. Und mit der heutigen Markteinführung reiht sich das Apple Vision Pro in die Reihe der bahnbrechenden Produkte ein, die Apple definiert und die Technologie, wie wir sie kennen, neu definiert haben. Einen solchen Moment erleben wir nicht jeden Tag. Vielen Dank für alles, was Sie getan haben, um dies zu ermöglichen.“

Cook gab am Freitag auch ein kurzes Interview mit Good Morning America, in dem er weiter erläuterte, welchen Einfluss das Vision Pro seiner Meinung nach haben wird. „Das iPhone hat uns das mobile Computing gebracht, der Mac hat uns das Personal Computing gebracht, dies ist der erste räumliche Computer“, sagte er. „Die Menschen werden auf unterschiedliche Weise damit interagieren.“

„Ein Unternehmen hat nur wenige davon“, so Cook weiter. „Die meisten Unternehmen haben keine. Wir hatten den Mac, den iPod, das iPad, das iPhone, die Apple Watch und jetzt den Vision Pro. Das ist einer dieser Momente.“ Zum Preis erklärte Cook, dass es sich um die Technologie von morgen handelt und dass sie 5.000 Patente enthält. „Wir glauben, dass wir den richtigen Preis für den heutigen Wert gewählt haben“, sagte Cook. Das Apple Vision Pro-Headset ist seit dem 2. Februar in den US-Apple Stores erhältlich. Der Preis beginnt bei 3.500 US-Dollar.



Fotos: Apple.