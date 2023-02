Tineco Pure One S15: Akku-Staubsauger mit Zubehör heute im Angebot

Anzeige. Tineco ist ein bekannter Hersteller für Staubsauger und auch wir haben schon zahlreiche Geräte ausprobiert. Die Qualität ist gut, das Preis-Leistungsverhältnis ebenfalls. Und heute möchten wir auf den reduzierten Tineco Pure One S15 aufmerksam machen, der rund 15 Prozent günstiger angeboten wird.

Der Tineco Pure One S15 ist in zwei Versionen verfügbar. In der Pet-Version (Amazon-Link) ist zusätzlich eine Mini-Bürste mit Direktantrieb dabei, mit der sich besonders leicht das Sofa, das Bett oder auch das Auto aussaugen und von Tierhaaren entfernen lässt. Mit 0,47 Liter ist der Staubbehälter nicht ganz so groß. Über ein Display werden alle wichtigen Details anzgeeigt und über iLoop-Funktion die Saugkraft der Verschmutzung angepasst. Die Laufzeit liegt bei bis zu 40 Minuten, wer immer auf der höchsten Stufe saugt, muss schneller wieder zur Ladestation. Gut: Der Bürstenkopf bietet ein LED-Licht, um auch in dunklen Ecken oder unter dem Sofa jeden Staubkorn identifizieren zu können. Mit den zwei Aufsätzen, die bei beiden Varianten dabei sind, lässt sich der Sauger auch schnell als Handstaubsauger verwenden. Hier ist eine Fugendüse und eine 2-in-1 Düse mit dabei.

Der S15 Pet verfügt zusätzlich über eine App-Anbindung, die meiner Meinung nach aber eher zu vernachlässigen ist. Wer den Staubsauger in der Tineco-App einrichtet, kann dort den aktuellen Ladestand und ein paar Details einsehen. Wirklich notwendig ist das nicht. Der S15 Essential verzichtet auf die App-Anbindung generell.

Die Handhabung ist gut und einfach, zudem lässt sich der Akku tauschen. Wer nach langer Zeit einen schwächeren Akku vorfindet, kann diesen einfach tauschen und mit wenig Geld das Gerät wieder aufwerten. Das Entleeren der Staubkammer erfolgt per Knopfdruck: Den Sauger einfach über einen Mülleimer halten und den Staub hineinfallen lassen.

Ich persönlich möchte auf einen immer griffbereiten Akku-Sauger nicht mehr verzichten. Man stolpert über keine Kabel, kann flott ein paar Krümel nach dem Essen aufsaugen und so für eine tolle Sauberkeit sorgen. Mit den V-förmigen Borsten und dem doppelten Bürstendesign richtet sich dieser Sauger besonders an Haustierbesitzer, da Haare sich hier nicht so schnell verheddern.

Tineco Pure ONE S15 Pet Smart Akku Staubsauger, Anti-Verheddern-Funktion, Handstaubsauger... ZEROTANGLE DESIGN- Die speziell entworfene Bürste fängt die Haare ein, ohne sie einzuwickeln, wodurch die Bürste noch einfacher zu reinigen und...

PURE CYCLONE TECHNOLOGIE- S15 trennt Luft und Staub, um ein Verstopfen des Vorfilters oder einen Saugkraftverlust zu vermeiden, und gewährleistet so...